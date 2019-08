Hongkong Besetzte Flughafenhallen, Gepäckwagen als Barrikaden und zugeklebte Augen als stiller Protest gegen die Staatsgewalt: Bei einer erneuten Großdemonstration hat die Hongkonger Protestbewegung den Airport in der chinesischen Sonderverwaltungszone am Dienstag den zweiten Tag in Folge zum Stillstand gebracht.

Etliche Flüge fielen aus – von 16.30 Uhr (Ortszeit) an stellte der Betreiber des Flughafens, einem zentralen Drehkreuz für Langstreckenflüge über China und Südostasien, dann sogar den Check-in-Service für alle restlichen Flüge des ganzen Tages ein.

Tausende Demonstranten hatten schon den Flughafen am Montag belagert, um gegen eine als immer brutaler kritisierte Polizeigewalt bei den seit Wochen anhaltenden Protesten in Hongkong zu demonstrieren. Der Airport – einer der geschäftigsten weltweit – hatte deshalb bereits am Montagnachmittag sämtliche noch für diesen Tag geplanten Flüge gestrichen.

An beiden Tagen trugen viele Demonstranten Augenpflaster oder Augenklappen, um auf die schwere Augenverletzung einer Protestlerin aufmerksam zu machen, die bei Ausschreitungen am Wochenende von einem Gummigeschoss der Polizei getroffen worden war.

Die Lufthansa teilte mit, drei ihrer Flugzeuge sollten noch am Dienstag deutscher Zeit von Hongkong nach Frankfurt/Main, München und Zürich zurückfliegen. Diese Flieger könnten allerdings in Hongkong nur umsteigende Passagiere – also Fluggäste, die schon eingecheckt seien und sich im Transitbereich des Flughafens aufhielten – mitnehmen, da ein regulärer Check-in nicht möglich sei.