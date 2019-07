Hongkonger kämpfen erfolgreich gegen Auslieferung

Nach heftigen Protesten in Hongkong hat Regierungschefin Carrie Lam beteuert, dass das geplante Auslieferungsgesetz nicht mehr vorgelegt wird. Das Gesetz hätte es Hongkongs Behörden ermöglicht, von der chinesischen Justiz verdächtigte Personen an die Volksrepublik auszuliefern. Kritiker weisen darauf hin, dass Chinas Justiz nicht unabhängig sei und als Werkzeug der politischen Verfolgung diene. Die frühere britische Kronkolonie Hongkong wird seit der Rückgabe an China im Jahr 1997 nach dem Grundsatz „ein Land, zwei Systeme“ als eigenes Territorium autonom regiert. Anders als die Menschen in der Volksrepublik genießen die sieben Millionen Hongkonger das Recht auf freie Meinungsäußerung sowie Presse- und Versammlungs- freiheit.dpa-BILD: