Ehemann von Toter in Hüde verhaftet

Hüde Nach dem Fund einer toten 33-Jährigen in Hüde im Landkreis Diepholz ist ihr Ehemann ins Visier der Ermittler geraten. Wegen des Verdachts des Totschlags sei der 39-Jährige festgenommen worden, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Demnach ordnete ein Ermittlungsrichter Untersuchungshaft an. Eine Obduktion habe ergeben, dass die Frau gewaltsam getötet worden sei. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Die Leiche der 33-Jährigen war am Montagabend gefunden worden, „aufgrund der Umstände“ ergab sich nach Polizeiangaben der Verdacht eines Tötungsdelikts. Die Polizei sperrte das Gebiet um den Auffindeort ab und sicherte die ganze Nacht über Spuren. Weitere Details wollte die Polizei nicht nennen, die Ermittlungen dauern an.