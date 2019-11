Hunderttausende bei Einheitsfeier in Berlin

Drei Jahrzehnte nach der Überwindung der Teilung Deutschlands hat Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier vor neuen Mauern in Politik und Gesellschaft gewarnt. Am 30. Jahrestag des Mauerfalls rief er in Berlin dazu auf, diese wieder einzureißen und für Demokratie und Zusammenhalt zu streiten. Nach dem offiziellen Gedenken mit den Spitzen des Staates feierten am Abend Zehntausende Menschen am Brandenburger Tor eine fröhliche Mauerfallparty.dpa-BILD: