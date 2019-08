Ich zweifle, dass es überhaupt zu einem Brexit kommt

Frage: Der britische Premierminister Boris Johnson hat dem Parlament eine Zwangspause verordnet, um seine Brexit-Pläne durchzusetzen. Die Empörung ist groß. Wie bewerten Sie dieses Manöver?

Hardt: Als Abgeordneter des Deutschen Bundestages reibt man sich nur verwundert die Augen, was im Musterland der parlamentarischen Demokratie offensichtlich alles möglich ist. Die Debatte unter den Mitgliedern des Unterhauses und die Empörung der Menschen auf der Straße zeigen, dass man im 21. Jahrhundert mit Volksvertretern so nicht umgehen sollte.

Frage: Wie geht es jetzt weiter?

Hardt: Die Entwicklung in den vergangenen drei Jahren und das Scheitern der Premierminister David Cameron und Theresa May haben gezeigt, dass es kaum möglich ist, einen EU-Austritt hinzubekommen, der auch nur einigermaßen den Erwartungen der Bürger und Parlamentarier in Großbritannien entspricht. Für Boris Johnson gibt es nur eine Chance, politisch zu überleben: Er muss einen Ausweg aus dem Brexit-Projekt finden. Andernfalls würde er spätestens bei der nächsten Wahl von den Wählern abgestraft. Deswegen rechne ich mit einigen Überraschungen in den nächsten Wochen.

Frage: Kommt am Ende doch noch ein Rückzug vom harten Brexit?

Hardt: Ich rechne nicht damit, dass es zu einem harten Brexit kommen wird. Ich zweifle nach wie vor, dass es überhaupt zu einem britischen EU-Austritt kommt. Es gibt jetzt eine Reihe von möglichen Optionen: Das Parlament könnte den Brexit-Vertrag, wie er vorliegt, doch noch annehmen. Das halte ich für unwahrscheinlich. Die britische Regierung könnte Vertragsänderungen vorschlagen, die in Brüssel Unterstützung finden. Auch das ist eher unwahrscheinlich. Johnson könnte selbst den Antrag auf Brexit zurückziehen, verbunden mit der Ankündigung, ihn alsbald wieder zu stellen. Er wäre der einzige Premier, der dem britischen Volk glaubhaft versichern könnte, dass ein Rückzug von einem harten Brexit nicht automatisch bedeuten würde, dass das Projekt aufgegeben ist. Ich vertraue darauf, dass das politische System Großbritanniens am Ende einen Weg findet, einen harten Brexit zu vermeiden. Boris Johnson wird diesen Weg mitgehen müssen – oder wie seine Vorgänger scheitern.