Im Armee-Iglu darf sich Prinz Harry wie zu Hause fühlen

Erwärmende Gedanken in kalter Behausung: In der Funktion als Generalkapitän der Royal Marines informierte sich Prinz Harry am Donnerstag über die jährliche Militärübung „Clockwork“. Im norwegischen Bardufoss ließ er sich in einer Unterkunft aus Schnee nieder – umgeben von Hochzeitsfotos mit Meghan vom Mai 2018.dpa-BILD: