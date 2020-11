Corona: Zwei Kreise noch Hotspot

Im Nordwesten /Berlin Die Zahl der Corona-Infektionen in Niedersachsen ist von Samstag auf Sonntag um 943 gestiegen. Gerechnet auf 100 000 Einwohner gab es in den vergangenen sieben Tagen 86,5 Neuinfektionen (Stand 9 Uhr) – ein Rückgang des Inzidenzwerts.

„Auch bei den Hotspots sehen wir Entspannung. Wir haben jetzt nur noch zwei Kreise über 200“, erklärte der Sprecher des Gesundheitsministeriums, Oliver Grimm. Das waren Cloppenburg (225,6) und Vechta (215,7), wo jeweils die Werte leicht fielen. Die Gesamtzahl der nachgewiesenen Infektionen im Land lag den Zahlen des Landesgesundheitsamts zufolge bei 71 034 Fällen. Binnen eines Tages starben demnach acht Menschen an oder mit einer Sars-CoV-2-Infektion. Die Gesamtzahl stieg auf 1148 Tote seit Ausbruch der Pandemie.

Neben den Neuinfektionen ist auch der Anstieg der Zahl von Corona-Patienten in den Kliniken ausgebremst worden. „Die Zahl der Covid-Patientinnen und -Patienten in den niedersächsischen Krankenhäusern hat sich in den vergangenen Tagen bei rund 1000 stabilisiert“, sagte Gesundheitsministerin Carola Reimann (SPD). „Auch auf den Intensivstationen ist die Lage derzeit stabil und kontrollierbar.“

• Die bundesweite Lage

Wegen anhaltend hoher Infektionszahlen sind in deutschen Corona-Hotspots weitere Einschränkungen in Kraft getreten. Nachdem in Hildburghausen am Mittwoch Hunderte Bürger gegen den harten Lockdown mit Ausgangsbeschränkungen protestiert hatten, gilt in dem Thüringer Landkreis seit Sonntag ein Versammlungsverbot. Auch in der niederbayerischen Stadt Passau dürfen die Menschen ihre Wohnung seit Samstag nur noch aus triftigem Grund verlassen.

• Die Lage in Berlin

In Berlin wurde am Samstag ein wichtiger Corona-Warnwert für Intensivbetten überschritten. Ein Viertel dieser Betten in der Hauptstadt war mit Covid-19-Patienten belegt, wie aus dem Lagebericht der Gesundheitsverwaltung für Samstag hervorging. Nach aktualisierten Werten vom Sonntag zeigt die Corona-Ampel für Intensivbetten allerdings mittlerweile wieder Gelb. Bei den Fallzahlen der vergangenen sieben Tage pro 100 000 Einwohner zeigt das Ampelsystem für Berlin schon länger Rot an. Die Zahl liegt laut Robert Koch-Institut (RKI) in Berlin bei rund 178, in Passau bei knapp 539 und im Landkreis Hildburghausen bei gut 579 (Stand: 29. November, 0 Uhr). Ab einem Wert von 50 wird eine Region als Risikogebiet eingestuft.

• Aktuelle Zahlen

In ganz Deutschland meldeten die Gesundheitsämter dem RKI gut 14 500 neue Corona-Infektionen innerhalb von 24 Stunden und 158 neue Todesfälle. An Sonntagen und Montagen sind die Zahlen vergleichsweise gering, weil laut RKI am Wochenende weniger Proben genommen werden.