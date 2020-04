Corona-News Im Überblick: Das waren die wichtigsten Entwicklungen am Dienstag

Im Nordwesten Laufend erreichen uns neue Nachrichten zur Ausbreitung des Coronavirus. Da ist es gar nicht so einfach, den Überblick zu behalten. Damit Sie, liebe Leserinnen und Leser, auf dem Stand der Dinge bleiben, fasst unsere Redaktion nun jeden Abend die wichtigsten Nachrichten vom Tage für Sie zusammen.

Das sind die wichtigsten Nachrichten zur Coronakrise

• Die Zahl der laborbestätigten Corona-Fälle ist in Niedersachsen erneut um 125 auf 9275 Personen angestiegen. Die Zahl der Todesfälle stieg ebenfalls auf 331 Personen. 5760 Betroffene gelten inzwischen als genesen.

• Während immer mehr Bundesländer zum Eindämmen der Corona-Epidemie eine Maskenpflicht beim Einkaufen und im öffentlichen Nahverkehr einführen, halten sich Niedersachsen und Bremen noch zurück. Niedersachsen wolle weiterhin die nächsten Bund-Länder-Gespräche zu der Epidemie abwarten und belasse es bei einer dringenden Empfehlung zum Tragen von Alltagsmasken, sagte eine Regierungssprecherin am Dienstag. Bremen will am Freitag entscheiden. Wilhelmshaven führt indes ein Maskenpflicht für den Busverkehr ab kommenden Montag ein, wie die Stadt am Dienstag ankündigte.

Nordwest-Liveblog Zum Coronavirus Vierter Todesfall im Ammerland

• Keine Münchner Wiesn für Millionen Feierfreudige aus aller Welt: Das berühmte Oktoberfest ist wegen der Corona-Pandemie für dieses Jahr abgesagt worden. Die Wiesn 2020 sollte vom 19. September bis zum 4. Oktober stattfinden, rund sechs Millionen Besucher aus aller Welt wurden dazu erwartet.

• Die Saison in der 1. und 2. Handball-Bundesliga (HBL) der Männer ist abgebrochen worden. Das haben die 36 Clubs am Dienstag nach einer Abstimmung mit großer Mehrheit beschlossen. Meister ist der THW Kiel. Durch den Saisonabbruch bleibt der Tabellenletzte HSG Nordhorn-Lingen auch in der kommenden Spielzeit erstklassig, da es keine Absteiger gibt. Auch die Dritte Liga wurde daraufhin abgebrochen. Tabellenführer Wihelmshavener HV steigt damit in die 2. Liga auf.

Liveblog Zum Coronavirus Handball-Bundesliga beschließt Saisonabbruch

• Der Berlin-Marathon muss in diesem Jahr wegen der Corona-Krise abgesagt werden. Der Senat beschloss am Dienstag ein Verbot von Großveranstaltungen mit mehr als 5000 Teilnehmern bis zum 24. Oktober. Der Marathon sollte am 27. September stattfinden, im vergangenen Jahr waren 47000 Teilnehmer an den Start gegangen. Im Zuge der Coronakrise waren zuletzt auch zahlreiche andere Marathons abgesagt worden, wie zum Beispiel der in Hamburg, der am vergangenen Sonntag geplant war, sowie der in Hannover, der am kommenden Sonntag stattfinden sollte.

• Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) bekommt fast acht Milliarden Euro, um in der Corona-Krise Masken, Handschuhe und andere Schutzausrüstung für Arztpraxen und Krankenhäuser zu beschaffen. Den Betrag von 7,8 Milliarden Euro hat das Bundesfinanzministerium nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur bereits genehmigt.