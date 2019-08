Drei Standorte der Bundeswehr bleiben

Im Nordwesten Drei niedersächsische Standorte der Bundeswehr bleiben entgegen früheren Planungen erhalten. Die Theodor-Körner-Kaserne in Lüneburg, die Jäger-Kaserne in Bückeburg sowie der Flugplatz Diepholz werden ebenso wie acht weitere Liegenschaften bundesweit nicht geschlossen. Die sicherheitspolitischen Rahmenbedingungen hätten sich geändert. „Darauf haben wir mit den Trendwenden Personal, Material und Finanzen reagiert. Mehr Personal und Material bedeuten auch mehr Bedarf an weiterer Infrastruktur“, sagte das Verteidigungsministerium am Donnerstag.