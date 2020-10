Corona-Krise: Immer mehr Risiko-Regionen

Im Nordwesten /Hannover Die Corona-Lage spitzt sich immer weiter zu – auch im Nordwesten. Am Donnerstag kamen weitere Regionen mit kritischen Werten bei Neuinfektionen mit Covid-19 hinzu. So haben die Landkreise Wesermarsch und Emsland sowie die Stadt Delmenhorst die Marke von 50 Corona-Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner in sieben Tagen überschritten.

Sehr hohe Werte

Im Emsland lag dieser entscheidende Wert für die Einstufung als Risikogebiet bei 55,4 Fällen pro 100 000 Einwohner, in der Wesermarsch bei 56,4. Spitzenreiter ist der Landkreis Vechta, wo 69,9 Fälle verzeichnet wurden. Die Stadt Delmenhorst lag bei 63,7. Der Landkreis Oldenburg droht den kritischen Wert noch nicht unmittelbar zu erreichen, er lag am Donnerstag bei 30,0. Die Infektionszahl im Landkreis Cloppenburg sank hingegen am Donnerstag – dort gab es 24 Fälle pro 100 000 Einwohner.

Das Problem bei diesen Zahlen: Sie beruhen auf unterschiedlichen Quellen. Manche stammen vom Landesgesundheitsamt, andere von den Städten oder Landkreisen. Beispiel Delmenhorst: Beim Landesgesundheitsamt gilt die Stadt noch nicht als Risikogebiet, nach Informationen der Stadt selbst dagegen schon. Die Angaben der Kommunen sind dabei die jeweils aktuellsten.

Auch landesweit nahmen die Ansteckungen mit Covid-19 um 320 Fälle zu (Stand: Donnerstag, 9 Uhr). Damit gibt es in Niedersachsen derzeit insgesamt 21 941 laborbestätigte Corona-Infektionen.

Minister Spahn warnt

Gesundheitsminister Jens Spahn rief am Donnerstag zu Wachsamkeit und raschem Gegensteuern vor Ort auf, um die Lage im Griff zu behalten. Der jüngste Anstieg auf mehr als 4000 Neuinfektionen bundesweit binnen eines Tages sei besorgniserregend. Der Präsident des bundeseigenen Robert Koch-Instituts (RKI), Lothar Wieler, warnte: „Es ist möglich, dass sich das Virus unkontrolliert verbreitet.“