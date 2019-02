Im Nordwesten /Hannover Niedersachsens Umweltminister Olaf Lies hat erneut für den Abschuss des Leitwolfs des Rodewalder Rudels geworben und die Tötung weiterer Tiere nicht ausgeschlossen. „Wenn wir nicht handeln, fühlen sich die Betroffenen allein gelassen. Das fördert nicht die Akzeptanz“, sagte der SPD-Politiker am Montag im Umweltausschuss des Landtags in Hannover. Der Abschuss liegt derzeit auf Eis, nachdem der „Freundeskreis freilebender Wölfe“ rechtlich gegen die Genehmigung vorgegangen war. Das zuständige Verwaltungsgericht in Oldenburg will nach eigenen Angaben möglichst schnell über den Fall entscheiden.

Der Leitrüde mit der Bezeichnung „GW 717m“ und dem Kosenamen „Roddy“ wurde vom Land zur Tötung freigegeben, weil sein Rudel ein für Tierhalter problematisches Jagdverhalten gelernt haben soll. 66 Weidetiere sollen die Tiere unter Roddys Anleitung gerissen und weitere 18 verletzt haben.

Für Minister Lies ist der gezielte Abschuss von Problemwölfen eine Art Artenschutz, denn nur so könne die Akzeptanz erhalten werden für die anderen Tiere. Das sei nötig, denn bei aktuell etwa 250 Tieren und einem Populationswachstum von 30 Prozent pro Jahr werde der Wolf bald flächendeckend in Niedersachsen unterwegs sein, glaubt er.

Und damit dürften sich Olaf Lies zufolge auch die Nutzungskonflikte häufen. Einen Schutz aller Nutztiere mit wolfssicheren Zäunen hält er für unrealistisch: Einer Studie zufolge würde allein der Zaunbau in den Landkreisen Wesermarsch und Friesland 300 Millionen Euro kosten.