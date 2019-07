Im Nordwesten Während Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) am Donnerstag ihren Antrittsbesuch in Brüssel bei EU-Kommissionschef Jean-Claude Juncker lächelnd absolviert, sind regionale SPD-Abgeordnete in Aufruhr. Darauf angesprochen, dass von der Leyen Juncker nachfolgen könnte, schlägt Johanne Modder, SPD-Fraktionschefin im Landtag, förmlich die Hände über dem Kopf zusammen. Die Spitzenpolitikerin aus Bunde (Kreis Leer) nennt das Vorgehen „abenteuerlich“. Das Ganze sei „ein Schlag ins Gesicht der Demokratie“ und eine Missachtung nicht nur des Wählerwillens, sondern auch des gesamten Europäischen Parlaments.

Die SPD-Bundestagsabgeordnete Siemtje Möller (Wahlkreis Friesland/Wilhelmshaven/Wittmund) fühlt sich an „Hinterzimmer-Deals aus längst vergangen geglaubten Zeiten“ erinnert. „Alle Kritiker, die versucht haben, die EU als intransparent und machtpolitisches Versorgungsinstrument für altgediente Parteigrößen zu diffamieren, werden sich bestätigt sehen“, befürchtet sie und betont: „Ich halte dieses Vorgehen für unklug und lehne es ab.“

„Höchst problematisch“, nennt Wiard Siebels aus Aurich, Parlamentarischer Geschäftsführer der SPD-Landtagsfraktion, den eingeschlagenen Weg. „Es ist den europäischen Wählerinnen und Wählern schlicht nicht vermittelbar, warum dieses so wichtige Amt nun von jemandem ausgefüllt werden soll, der nie zur Wahl stand und erst im letzten Moment aus dem Hut gezaubert wurde“, sagt Siebels.

Und die SPD-Bundestagsabgeordnete Susanne Mittag aus dem Wahlkreis Delmenhorst/Wesermarsch/Oldenburg-Land findet: „Bei Wählern kommt doch das berechtigte Gefühl auf, meine Wahlentscheidung ist nicht relevant. Das ist besonders ärgerlich, da das Thema Europa gerade in diesem Jahr kontrovers diskutiert wird und die Wahlbeteiligung erfreulicherweise gestiegen ist.“

Nicht nur bei der SPD, auch in den Reihen der FDP gibt es kein Verständnis für das Postengeschacher. Der Bundestagsabgeordnete Christian Dürr aus Ganderkesee (Landkreis Oldenburg) zeigt sich beinahe erbost über den Vorschlag und fragt: „Wofür wählen Europäer verschiedene Kandidaten, wenn am Ende jemand völlig anders den Job bekommt?“ Die Personaldebatte habe das Vertrauen in die EU „nachhaltig beschädigt“.