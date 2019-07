Weitere Demos für Klimaschutz geplant

Im Nordwesten Schüler aus deutschen Städten wollen auch an diesem Freitag, 19. Juli, für mehr Tempo beim Klimaschutz auf die Straße gehen. In Niedersachsen gibt es in Göttingen, Lüneburg und Winsen/Luhe Demonstrationen. In Göttingen wollen die Aktivisten nach einer Auftaktkundgebung am Gänseliesel-Brunnen durch die Stadt ziehen. Zu einer Kundgebung auf dem Marktplatz hat „Fridays for Future“ in Lüneburg aufgerufen. In Winsen/Luhe wollen Demonstranten mit einer Radler-Demo für Klima-Aufmerksamkeit sorgen