Das letzte „Impeachment“ (Absetzungsverfahren) eines Präsidenten liegt in den USA 20 Jahre zurück. Damals war es der Demokrat Bill Clinton, der seine Affäre mit der attraktiven Praktikantin Monica Lewinsky durch einen Meineid zu vertuschen versuchte und dann auch Justizbehinderung beging.

Die Stimmung im Land bewegte sich während des Verfahrens allerdings immer mehr in eine Richtung: Die Republikaner würden es mit der versuchten Entmachtung Clintons übertreiben, denn Affären zu haben und darüber zu lügen, sei doch eigentlich gar nicht so schlimm und ein täglich zehntausendfach begangenes Kavaliersdelikt. Am Ende sprach der US-Senat mit der Demokraten-Mehrheit den Präsidenten frei. Umfragen zeigten wenig später, dass Clinton so beliebt wie nie zuvor war. Viele Bürger sahen ihn als Opfer überzogener Parteipolitik – und hätten ihn auch aufgrund der guten Wirtschaftslage für eine dritte Amtszeit gewählt, wenn dies von der Verfassung her nur möglich gewesen wäre.

Und nun das unausweichliche Trump-Impeachment mit einem bereits absehbaren Ende im Senat, wo Trump – von Demokraten des Amtsmissbrauchs und der Behinderung des Kongresses beschuldigt – dank der Republikaner-Dominanz seine Absolution erhalten wird.

Wird es dann, begünstigt auch von der Konjunktur, die dritte Parallele geben? Einen Aufschwung für den Präsidenten in der Beliebtheitsskala bei den Bürgern und damit auch ein Vorteil für die Wahlen im November 2020?

Es gibt einige Indizien, die in diese Richtung deuten. Da ist zum einen der Fakt, dass die Zeugen-Anhörungen auf dem Kapitol die Stimmung bei den Wählern nicht wesentlich verändert haben, was eine Zwangs-Entfernung des Präsidenten aus dem Amt angeht. Umfragen belegen, dass die USA in dieser Frage weiter entlang parteipolitischer Linien – also ungefähr fifty-fifty – gespalten sind.

Damit gibt es einen wesentlichen Unterschied zur „Watergate“-Affäre Richard Nixons. Damals nahm der Wunsch während der Anhörungen zu, Nixon in die Wüste zu schicken und das auch in der Partei des Angeklagten. Nixon, der den Einbruch ins Hauptquartier der Demokraten bis zuletzt zu vertuschen versuchte, kam der Absetzung durch seinen Rücktritt zuvor.

Zum anderen hat es auch beim Trump-Impeachment eine wichtige Verschiebung der Anklagepunkte gegeben. Zunächst sprachen die Demokraten von einem angeblich illegalen „Quid pro Quo“ (Tauschgeschäft) des Präsidenten. Demnach verlangte Trump von der Ukraine Korruptions-Ermittlungen gegen seinen politischen Rivalen Joe Biden und dessen Sohn und ließ dafür auch zeitweise Militärhilfen für Kiew zurückhalten. Doch der lateinische Begriff erschien der Opposition dann als Vorwurf zu kompliziert. Demoskopen der Demokraten fanden heraus, dass der Begriff „Bestechung“ wesentlich populärer war. Also arbeitete man eine Weile mit diesem Vorwurf. Doch auch der ist nun ganz vom Tisch und der generalisierten und weniger griffigen Formel „Machtmissbrauch“ gewichen. Hinzu kommt der völlig neu erfundene Begriff „Behinderung des Kongresses“, den es juristisch gar nicht gibt, und der eine künstliche Konstruktion ist.

Die Demokraten wollen damit dem Umstand Rechnung tragen, dass Trump Vorladungen für Dokumente und Zeugen nicht Folge leistete, weil er das Absetzungsverfahren als „Schwindel“ und „Hexenjagd“ ansieht – und stattdessen die Gerichte klären lassen wollte, ob diese Anforderungen rechtmäßig waren. Auch das Weiße Haus unter Barack Obama hatte Vorladungen des Kongresses teilweise ignoriert, doch das erwähnt heute keiner der Demokraten, die sofort nach der Wahl Trumps von „Amtsenthebung“ träumten, obwohl es damals das Ukraine-Thema noch gar nicht gab.

Donald Trump glaubt, auch diese Herausforderung wie ein „Teflon-Präsident“ bestehen zu können. Seine Zustimmungsquote bei den Republikanern liege bei 95 Prozent, schrieb er kürzlich. Und: Die Republikaner seien derzeit so vereint wie nie in der Geschichte. Dass an beiden Thesen etwas dran ist, zeigt sich gerade auch angesichts der Verteidigungsmauer, die Amerikas Konservative um Trump errichtet haben. Was belegt: Er hat wie einst Bill Clinton gute Chancen, vom Impeachment zu profitieren, wenn die Polit-Show vorbei ist.