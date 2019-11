In Amt und Würden

Großer Auftritt für Lindsay Hoyle (62), dem neuen Präsidenten des britischen Unterhauses, am Tag nach seiner Wahl: Das Parlament werde sich zum Besseren verändern, kündigte der Labor-Politiker an. Er werde wieder dafür sorgen, dass Respekt und Toleranz gegenüber jedem gezeigt werde, der im Parlament arbeite – ein wenig versteckter Seitenhieb an Vorgänger John Bercow, der immer wieder wegen seines ruppigen Auftretens in die Kritik geraten war. dpa-BILD: