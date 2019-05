Menlo Park Facebook verschärft zwei Monate nach dem Anschlag von Christchurch die Regelungen für Livestreams. Wer gegen ausgewählte Regeln verstoßen hat, darf die Livestream-Funktion auf bestimmte Zeit nicht mehr nutzen und keine Werbeanzeigen schalten, wie Facebook mitteilte. Zudem will das Unternehmen technische Maßnahmen entwickeln, um die Verbreitung von Gewaltvideos effektiver verhindern zu können. Facebook investiert den Angaben zufolge 7,5 Millionen Dollar, um die Bilderkennung zu verbessern. Dafür arbeite das Unternehmen mit drei US-Universitäten zusammen.

Mitte März hatte ein australischer Rechtsextremist bei Angriffen auf zwei Moscheen im neuseeländischen Christchurch 51 Menschen getötet. Er hatte seine Tat über eine Helmkamera live bei Facebook übertragen. Nach Facebook-Angaben wurde das Video rund 4000 mal angesehen, bevor es entfernt wurde. Allerdings kursierten Kopien des Videos im Internet. Nutzer nahmen Änderungen am Video vor, um die Aufnahmen durch die automatische Erkennung beim Hochladen zu schleusen. Das Unternehmen löschte oder blockierte in den ersten 24 Stunden nach dem Anschlag 1,5 Millionen Versionen. In Paris wollten am Mittwoch Staats- und Regierungschefs aus mehreren Ländern zusammenkommen. Sie wollten auf Initiative des französischen Präsidenten Emmanuel Macron und der neuseeländischen Premierministerin Jacinda Ardern darüber beraten, wie Internet-Übertragungen von Anschlägen verhindert werden können. In Deutschland hatte für Empörung gesorgt, dass „Bild.de“ Ausschnitte des Videos veröffentlichte. Der Deutsche Presserat erhielt Beschwerden, über die Anfang Juni entschieden werden soll.