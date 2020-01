Frage: Herr Rykena, Sie haben sich kürzlich im Kultusausschuss als einziger enthalten, als es darum ging, ein ganzes Paket von Maßnahmen gegen Mobbing an Schulen auf den Weg zu bringen. Warum?

Rykena: Weil wir überrascht waren, dass nicht der ursprüngliche Antrag der FDP, sondern ein ganz anderer, gemeinsamer Antrag von SPD, CDU, FDP und Grünen zur Abstimmung stand. Dieser Antrag war im Ausschuss mit keiner Silbe beraten worden.

Frage: Sie haben aber auch gesagt, dass es keine Untersuchungen dazu gebe, wie groß die Problematik tatsächlich ist und ob Mobbing unter Kindern und Jugendlichen in den vergangenen Jahren wirklich zugenommen hat – haben Sie den Eindruck, dass das Thema zu hoch gehängt wird?

Rykena: Ganz im Gegenteil, wir sind eher der Meinung, dass man das Thema gar nicht wichtig genug nehmen kann. Daher hätten wir auch gern nachgefragt und ausführlich über das Thema beraten. Wir wissen zum Beispiel nicht, wie die bisherigen Maßnahmen gegen Mobbing gewirkt haben. Doch leider wurde der Kultusausschuss – und damit wir – komplett außen vor gelassen. Daher habe ich mich bei der Abstimmung dann auch enthalten.

Frage: Sie waren, bevor Sie 2017 in den Landtag einzogen, Konrektor einer Grundschule in Ahlhorn. Wie sind Ihre persönlichen Erfahrungen mit Mobbing an Schulen?

Rykena: Mobbing findet unterhalb der Oberfläche statt. Es kommt also darauf an, dass man als Lehrer Mobbing überhaupt bemerkt. In der Grundschule gibt es ja die komfortable Situation, als Klassenlehrer, der ich auch war, einen sehr großen Teil der Schulstunden in der eigenen Klasse zu unterrichten, wodurch man einfach besser mitbekommt, was in der Klasse los ist. Und trotzdem bin ich immer wieder von Eltern auf Mobbingfälle aufmerksam gemacht worden, die sich dann meist auch bestätigt haben. Diese Problematik verschärft sich an weiterführenden Schulen, wenn der Klassenverband durch ein Kurssystem mit zunehmender Anonymisierung ersetzt wird.

Frage: Woran liegt es, dass Mobbing eher zu- als abgenommen hat?

Rykena: Das liegt an der zunehmend heterogenen Schülerschaft.

Frage: Übersetzt also daran, dass unsere Gesellschaft immer vielfältiger und bunter wird?

Rykena: Ja, „vielfältig“ und „bunt“ – das hört sich wunderschön an, aber Unterschiede in der Herkunft, in der Sprache, im Sozialverhalten sind eben auch Anlass für Konflikte. Je vielfältiger unsere Klassen werden, desto mehr nehmen Konfliktsituationen zu und desto mehr Mobbingfälle wird es geben.

Frage: Der Zuzug von Flüchtlingen trägt also auch dazu bei, dass Mobbing zunimmt?

Rykena: Zumindest trägt die Entwicklung unserer Gesellschaft in Richtung Vielfalt dazu bei. Unterschiedliche Kulturen und Einstellungen zu Schule und Mitschülern nehmen zu, sodass es kaum noch einen gemeinsamen Wertekanon gibt. Den aber gilt es aus unserer Sicht zu fördern, stattdessen wird allenthalben die Akzeptanz von Vielfalt gefordert. Hinzu kommt, dass wir Migration nicht nur aus einem Land, sondern aus ganz vielen verschiedenen Ländern erleben.

Frage: Was schlagen Sie vor, um Mobbing zu begegnen?

Rykena: Es bringt nichts, nur einzelne Lehrer für das Thema zu sensibilisieren und zu schulen. Alle Lehrer sollten an verpflichtenden schulinternen Fortbildungen teilnehmen, die alle vier Jahre aufgefrischt werden müssten. Ähnlich, wie es bei den Erste-Hilfe-Kursen vorgeschrieben ist.

Frage: Was noch?

Rykena: Die Autorität des Lehrers spielt eine entscheidende Rolle. Hat er diese nicht, zucken die Kinder nur mit den Schultern. Wir müssen unseren Lehrern Möglichkeiten geben, durchzugreifen.

Frage: Zurück zum Rohrstock also?

Rykena: Natürlich nicht.

Frage: Sondern?

Rykena: Das ist schwer zu sagen und sollte zu einem Forschungsgegenstand werden. Dazu brauchen wir dringend eine Debatte.

Frage: Neben der Vielfalt kritisieren Sie auch das Kurssystem an Schulen, das zu Anonymisierung führe.

Rykena: Richtig. Je größer die Schulen sind und je mehr die Klassenverbunde aufgelöst werden, desto größer wird das Potenzial für Mobbing. Kleinere Einheiten, in denen jeder jeden kennt, wirken Mobbing entgegen.