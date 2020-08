Interview: „Auch Biden setzt auf Protektionismus“

Frage: Auftakt zur Nominierung des Präsidentschaftskandidaten der Demokraten, Joe Biden: Sein Vorsprung vor US-Präsident Trump schwindet. Geht Biden bereits die Luft aus?

Beyer: Das Rennen ist erst am Wahlabend gelaufen. Es gibt neue Umfragen, die tatsächlich den Abstand zwischen Trump und Biden schwinden sehen. Trump konnte zuletzt offenbar aufholen. Aber auch das ist nur eine Momentaufnahme. Entscheidend wird es vor allem sein, was es in Pennsylvania, Wisconsin, Michigan und Florida, den sogenannten Swing States, für Ergebnisse gibt. Wahlentscheidend ist, wer diese umkämpften Staaten gewinnen wird.