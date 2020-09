Interview: „Bannmeile ist ein Symbol für Distanz“

Frage: Frau Dr. Andretta, was halten Sie von einer Bannmeile für Demonstrationen am Niedersächsischen Landtag in Hannover?

Gabriele Andretta: Eine Bannmeile ist ein Symbol für Distanz und steht im Gegensatz zu Transparenz und Offenheit. Die vielfältige, engagierte Zivilgesellschaft muss auch direkt vor dem Parlament demonstrieren können. Die Versammlungsfreiheit gehört zu den Fundamenten unserer Demokratie und darf nicht vorschnell wegen fahnenschwingender Demokratiefeinde eingeschränkt werden. Gerade in Krisenzeiten braucht es vielmehr einen offenen, durchaus harten Diskurs in der Sache und keine Verbarrikadierung der Volksvertretung. Das Haus der Demokratie sollte auch in Zukunft ein offenes Haus für alle Bürger sein.

Frage: Haben Sie nach der Demonstration in Berlin, bei der Demonstranten mit Flaggen des Deutschen Kaiserreichs zum abgesperrten Bundestag vordrangen, Sorgen, dass Ähnliches auch in Hannover passieren könnte?

Andretta: Die Vorfälle in Berlin am vergangenen Samstag habe ich mit großer Bestürzung wahrgenommen. Ich möchte jedoch betonen: Wenn im Namen kruder Verschwörungserzählungen und demokratiefeindlicher Ideologien fragwürdige Flaggen vor einem Parlament geschwungen werden, sind dadurch noch lange nicht die Grundfeste unserer Demokratie erschüttert. Überreaktionen sind genau das, was mit den schnell verbreiteten Bildern erzeugt werden sollte. Die Geschehnisse in Berlin werden in die Bewertung des Sicherheitskonzeptes des Landtages einfließen. Bislang konnte die Sicherheit des Parlaments uneingeschränkt gewährleistet werden. Das ist auch Ergebnis einer engen, vertrauensvollen Zusammenarbeit mit den zuständigen Sicherheitsbehörden.

Frage: Ist der Niedersächsische Landtag ausreichend vor demokratiefeindlichen Demonstranten geschützt?

Andretta: Zum einen ist es von grundsätzlicher Bedeutung, dass der Landtag – die Herzkammer der parlamentarischen Demokratie in Niedersachsen – unkompliziert zugänglich und nahbar ist. Dafür steht die von Transparenz geprägte Architektur des Parlamentsgebäudes. Zum anderen ist die Sicherheit des Parlaments bestmöglich zu garantieren.

Frage: Wie kann bei Demonstrationen sichergestellt werden, dass Demonstranten nicht unerlaubterweise auf das Gelände des Landtags vordringen, um dort Flaggen oder Banner zu zeigen?