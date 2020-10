Interview: Bis in die Mitte der Gesellschaft

Frage: Was bedeutet es, wenn eine Organisation in der Tradition nationalsozialistischen Gedankenguts steht?

Frage: In welchem Spektrum verorten Sie heute die AfD?

Süß: Die Partei erlebt in der Tat seit ihrer Gründung im Jahr 2013 eine Form der stetigen Radikalisierung. Man muss nicht von „Weimarer Verhältnissen“ sprechen, um beobachten zu können, wie gefährlich diese Entwicklung ist und wie weit die Bereitschaft geht, das parlamentarische System verächtlich zu machen. Wir machen es uns zu leicht damit, die Wähler und Unterstützer der AfD am Rand der Gesellschaft zu sehen. Denn der Resonanzboden reicht bis weit in die Mitte der Gesellschaft hinein.

Frage: Wie erklären Sie sich, dass die völkische Ideologie bis heute manche Menschen anzieht?

Süß: Zunächst einmal ist es so, dass die Mehrheit der Menschen in Deutschland viel liberaler und weltoffener ist, als dies Parteien wie die AfD glauben machen wollen. Manche sehen jedoch einen politischen und kulturellen Identitätsverlust, suchen einfache Erklärungen und vermeintliche Lösungen für komplexe Probleme. Hinzu kommen Erfahrungen von sozialer Ungleichheit und – wenn wir auf den Rassismus und Antisemitismus als Kern rechtsextremer Ideologie schauen – der Wunsch, sich selbst auf billige Weise über andere Menschen zu erheben. In der Vergangenheit gab es stets eine gewisse Tendenz zu extremen nationalistischen Haltungen und eine Bereitschaft zum Rassismus. Das ist lange Zeit in West und Ost unterschätzt worden.