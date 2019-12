Frage: Herr Weil, Sie haben in Katar für Wilhelmshaven und Stade als Standorte für Flüssiggasterminals geworben. Hoffen Sie immer noch darauf?

Weil: Auf jeden Fall. Wir können ja nicht aus allen Energieträgern gleichzeitig aussteigen: Wenn wir aus Atom und Kohle aussteigen, brauchen wir Gas weiterhin als zweites Standbein neben den Erneuerbaren. Und da die Niederlande bald nicht mehr so viel liefern, brauchen wir Alternativen.

Frage: Das Klimapaket der Bundesregierung ist immer noch nicht in trockenen Tüchern. Wird das dieses Jahr was?

Weil: Das ist mein Ziel und kann auch gelingen, wenn alle Beteiligten hinreichend beweglich sind.

Frage: EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen will mit einem europäischen Green Deal bis 2050 Klimaneutralität erreichen. Wie realistisch ist das?

Weil: Dieses Ziel ist ja nicht neu. Doch nach den Erfahrungen des zu Ende gehenden Jahres empfehle ich, erst konkreter zu planen und dann Pressekonferenzen zu geben. Beim Klimaschutz mangelt es nicht an großen Zielen, wohl aber an guten Drehbüchern für die Umsetzung. Ich freue mich über die Absichten der EU-Kommission und wir in Niedersachsen unterstützen sie. Aber gute Taten brauchen wir mehr als schöne Worte.

Frage: Mit den Erfahrungen meinen Sie die fehlenden Fortschritte bei der Windkraft?

Weil: Das ist das Thema, das mich in der Energiepolitik derzeit am meisten beschäftigt. Ohne erneuerbare Energien gibt es keinen Klimaschutz. Da beißt die Maus keinen Faden ab. Wenn wir bei der Windenergie nicht bald sehr viel besser werden, werden wir unsere Ziele nicht erreichen können und viele Menschen enttäuschen. Das sollten wir nicht tun.

Frage: Sie sind gegen den 1000-Meter-Mindestabstand zwischen Windrädern und Wohnsiedlungen.

Weil: Ich hoffe da auf wachsende Einsicht. Die entsprechende Passage im Kohleausstiegsgesetz wurde zurückgezogen, weil sich die Bundesregierung uneins ist. In den Landesregierungen fordert übrigens so gut wie keiner die 1000 Meter von Bundes wegen. Wer das in seinem Land will, kann eine solche Regelung selbst einführen.

Frage: Sie sehen den Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier in der Pflicht?

Weil: Es ist mir völlig unverständlich, warum Peter Altmaier beim Ausbau der Erneuerbaren so passiv ist. Das ist umso erstaunlicher, als wir aus der Industrie längst großen Druck verspüren. Nach Lage der Dinge werden CO 2 -Zertifikate künftig immer knapper und teurer. Die Industrie ist bereit zu großen Technologiesprüngen. Dazu braucht sie aber riesige Mengen erneuerbarer Energien. Und die müssen ja irgendwo herkommen.

Frage: Ihre Groko steht in Umfragen gut da. Gleichzeitig gibt es viele Proteste: Beamte wollen Weihnachtsgeld, Pflegende keine Kammer, Schäfer weniger Wölfe, Bauern weniger Auflagen …

Weil: Das stimmt, wir haben im Moment lebhafte politische Auseinandersetzungen. Ich war gerade bei ein paar Hundert Landwirten in Neuenkirchen-Vörden. Ihnen zuzuhören, aber auch mit ihnen zu diskutieren, das ist das Salz in der Suppe der Demokratie.

Frage: Können Sie Bauern Zugeständnisse machen?

Weil: Nicht wirklich. Ich habe ihnen gesagt, wo wir für ihre Interessen kämpfen und an welcher Stelle sie Fakten akzeptieren müssen. Dass wir in Niedersachsen mit der Nitratbelastung von Grund- und Trinkwasser große Probleme haben, lässt sich nicht bestreiten. Politik und Landwirtschaft hätten das Problem schon vor zehn oder mehr Jahren angehen müssen. Nun ist es tatsächlich umgänglich.