Frage: Wird der Sozialparteitag kontroverser werden als der letzte Parteitag in Braunschweig?

Chrupalla: Das Jahr 2020 ist ein sehr wichtiges Jahr auf dem Weg der Selbstfindung der AfD als Partei der freiheitlich-sozialen Demokratie. Und eine entscheidende Wegmarke dorthin ist der Sozialparteitag, der die unserem weltanschaulichen Grundverständnis zugrundeliegende Verantwortungsethik in konkrete Politik umsetzen soll. Zu diesem Grundverständnis gehört, dass alle – also der Einzelne ebenso wie die Wirtschaft und der Staat – Verantwortung für das Gemeinwesen übernehmen müssen. Insofern werden wir sicherlich kontrovers diskutieren. Aber wenn es um die Programmatik geht, dann ist das ja auch in Ordnung.

Frage: Haben Sie schon einen Favoriten unter den verschiedenen Rentenkonzepten, die in der Partei kursieren?

Chrupalla: Nein. Zunächst einmal ist der Weg das Ziel, also die leidenschaftliche Debatte vor und auf dem Parteitag, an deren Ende, da bin ich mir ganz sicher, ein vernünftiges Konzept stehen wird.

Frage: Aus der SPD-Spitze heißt es jetzt, die Partei wolle Hartz IV überwinden. Wie stehen Sie dazu?

Chrupalla: Hartz IV muss reformiert werden. Auf eine Anfrage der AfD hat die Bundesregierung eingeräumt, dass über eine Million Hartz-IV-Empfänger aus diesem System überhaupt nicht mehr rauskommen und für den Arbeitsmarkt nicht mehr zur Verfügung stehen. Gleichzeitig klagen wir über einen Fachkräftemangel. Da stimmt doch etwas nicht. Ich kann nicht glauben, dass es unter einer Million Menschen nicht auch viele fachlich Qualifizierte gibt. Sollte es uns wirklich nicht gelingen, zumindest einen Teil dieser Menschen fit für den Arbeitsmarkt zu machen? Ein großes Problem, was ich auch sehe in diesem Bereich, ist die Abwanderung. Jedes Jahr verlassen über 180 000 gut ausgebildete Fachkräfte, wie Ingenieure und Ärzte, Deutschland.

Frage: Wo sollte der Mindestlohn liegen?

Chrupalla: Das lässt sich so pauschal nicht sagen. In den Pflegeberufen ist er sicher zu niedrig. Da müssen wir nachbessern. Aber über eine generelle Erhöhung zu sprechen, das halte ich für falsch.

Frage: Was halten Sie von dem Berliner Mietendeckel-Modell?

Chrupalla: Ich halte von diesem rot-rot-grünen Modell eigentlich recht wenig. Es beschäftigt sich nämlich nur mit den Symptomen, nicht aber mit den Ursachen der explodierenden Mieten. Eine Ursache der explodierenden Mieten ist etwa die katastrophale Nullzins-Politik der Notenbanken. Weltweit flüchtet das Kapital in Immobilien, Edelmetalle und Landbesitz. Der Nullzins treibt die Mieten hoch. Hier könnte ein Moratorium von ausländischen Investitionen in deutsche Immobilien und Landflächen Abhilfe schaffen. Denn mir ist kein Land der Welt bekannt, wo man so ungezügelt Immobilien kaufen kann wie derzeit in Deutschland.

Frage: Welche sozialen Fragen sehen Sie, die dringend bearbeitet werden müssten?

Chrupalla: Wir sollten zunächst einmal nicht ständig neue soziale Fragen schaffen. Hier meine ich den Klimakompromiss. Das Klimapaket birgt erhebliches gesellschaftliches Spaltungspotenzial. Es teilt die Gesellschaft in Gewinner und Verlierer. Es verweigert jenen den sozialen Ausgleich, die eh schon ganz unten angekommen sind, nämlich die Geringverdiener. Auch die vielen mittelständischen Unternehmen zählen zu den Verlierern. Dort wird es viele Insolvenzen beziehungsweise Betriebsschließungen geben. Ich frage mich ernsthaft: Warum wurde bei einer so weitreichenden Frage keine einheitliche europäische Lösung angestrebt?