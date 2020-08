Interview: „Demonstranten sind nicht anti-russisch“

Frage: Erleben wir in Weißrussland eine Friedliche Revolution wie vor über 30 Jahren in Deutschland und Osteuropa?

Lambsdorff: Es wäre den mutigen Menschen in Minsk und im ganzen Land nur zu wünschen, dass wir eine weitere friedliche Revolution erleben, die den Weg zur Freiheit ebnet.

Frage: Ist das Regime Lukaschenko am Ende? Womit rechnen Sie?

Lambsdorff: Noch wissen wir nicht, in welche Richtung sich das Blatt wenden wird. Lukaschenko klammert sich mit brutaler Gewalt an die Macht, obwohl er sein Volk längst verloren hat. Polen und die Balten plädieren für einen runden Tisch, das ist eine sinnvolle Idee. Ich habe vorgeschlagen, die Wahlen unter genauer Beobachtung der OSZE zu wiederholen, sobald das sinnvoll umgesetzt werden kann. Dann kann es zu einem geordneten Übergang kommen.

Frage: Lukaschenko hat Russland um Hilfe gebeten. Droht dort jetzt eine militärische Lösung?

Lambsdorff: Dass Lukaschenko sich Putin in den Arm wirft, zeigt, wie sehr er um sein Amt fürchtet. Bislang hat er es ja immer vermieden, sich allzu sehr an Moskau zu binden. Ich glaube aber, dieses Manöver wird nichts bringen, denn die Demonstranten sind nicht anti-russisch. Verglichen mit dem Sowjet-Museum Belarus ist Russland ja richtig modern und hat auch bei den Demonstranten ein eher positives Image. Der Kreml hat insofern nichts zu befürchten und so kann eine militärische Lösung hoffentlich vermieden werden. Aber wie gesagt, es ist unsicher, wie die Dinge sich weiter entwickeln werden, deswegen wäre es gut, wenn die Bundeskanzlerin vor dem EU-Gipfel direkt mit Präsident Putin reden würde.