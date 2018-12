Frage: Auf der Konferenz in Paris hat man 2015 noch das Klimaabkommen gefeiert. Inzwischen herrscht wieder Ernüchterung. Was erwarten Sie jetzt von der Konferenz in Kattowitz?

Müller: Der Klimaschutz ist die Überlebensfrage der Menschheit. Kattowitz muss eine klare Trendwende bringen. Dort müssen die Entscheidungen dafür getroffen werden, das Paris-Abkommen verbindlich umzusetzen. Es ist enttäuschend, dass von 184 Ländern nur 17 im Plan liegen, ihre Zusagen einzulösen. Und auch Deutschland liegt hinter den eigenen Zielen.

Frage: Warum hat Klimakanzlerin Angela Merkel nicht geliefert?

Müller: Deutschland wird ehrgeizig aufholen und vorangehen. Gemeinsam mit Umweltministerin Svenja Schulze vertrete ich die Bundesregierung in Kattowitz. Ich stelle dort auf der Klimakonferenz einen Sieben-Punkte-Plan für den internationalen Klimaschutz vor. Aber selbst wenn alle 184 Staaten ihre Verpflichtungen erfüllen, wird es schwierig, das 2-Grad-Ziel zu erreichen. Die Folgen wären fatal. Wir brauchen Initiativen, die über die Vorgaben von Paris hinausgehen. Deswegen habe ich eine „Allianz für Entwicklung und Klima“ gestartet. Damit gewinnen wir zusätzliche private Investitionen für Projekte in Entwicklungs- und Schwellenländern. Zum Start machen bereits über 70 Firmen und Verbände in Deutschland mit. Klimaneutralität fängt im eigenen Hause an durch Reduzierung und Vermeidung von Treibhausgasen. Die verbleibenden CO 2 -Emissionen werden durch Kompensation und private Investitionen in Entwicklungsländern ausgeglichen. Unser Ziel ist der Aufbau erneuerbarer Energien, der Schutz der Regenwälder und die Aufforstung in großem Stil oder die Entwicklung synthetischer Kraftstoffe. Mit diesen zusätzlichen Entwicklungs- und Klimaschutzmaßnahmen können sich so Firmen, Verbände, Ministerien und Privathaushalte klimaneutral stellen. Dieser Allianz sollten sich viele anschließen, um einen eigenen Beitrag zum Klimaschutz zu leisten.

Frage: In Deutschland wird der Kohleausstieg auf die lange Bank geschoben. Wäre das Ende des Kohleabbaus nicht ein wichtiger Beitrag?

Müller: Da wird es in den nächsten Monaten zu Lösungen kommen. In Deutschland müssen wir den Fokus beim Klimaschutz nicht allein auf Energie richten. Das ist wichtig. Aber genauso entscheidend sind die Bereiche Landwirtschaft, Verkehr und privater Konsum.