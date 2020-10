Interview: Ein hässlicher Schlagabtausch

Frage: Herr Beyer, wie haben Sie das erste TV-Duell zwischen Präsident Donald Trump und Joe Biden gesehen? Wer lag am Ende vorn?

Beyer: Das TV-Duell war chaotisch. Unterm Strich schlechte Unterhaltung und leider auch ein Tiefpunkt in der politischen Auseinandersetzung. Der Moderator hat sich redlich bemüht, das Gespräch und die Themen zu strukturieren. Das ist ihm allerdings kaum gelungen. Vermutlich hat dieser harte und teilweise hässliche Schlagabtausch weder Trump noch Biden etwas gebracht. Ich halte es auch nicht für ausgeschlossen, dass diese Form der Auseinandersetzung Menschen abschreckt, und diese nun gar nicht zur Wahl gehen. Trump hat sich nicht an die Regeln gehalten, denen er im Vorfeld selbst zugestimmt hatte. Der Präsident hat auch vor persönlichen Angriffen auf Biden und dessen Söhne nicht zurückgeschreckt. Er war von der ersten Sekunde an aggressiv und präsent. Die Erwartungen an Joe Biden waren nicht besonders hoch. Er hat sich ganz ordentlich geschlagen, war allerdings nicht besonders durchsetzungsstark. Biden hat aber auch ausgeteilt und Trump aufgefordert, er solle die Klappe halten, er sei ein Clown und der schlechteste Präsident in der Geschichte der USA. Biden hat Trump sogar als Schoßhündchen von Putin verspottet.