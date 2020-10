Interview: Eine Schande für unser Land

Frage: Frau Ministerin, in Hamburg ist ein jüdischer Student zu Beginn des Laubhüttenfestes vor einer Synagoge angegriffen und schwer verletzt worden. Werden antisemitische Gewalttaten alltäglich in Deutschland?

Lambrecht: Es ist unerträglich, dass wir erneut eine so brutale Gewalttat gegen einen jüdischen Bürger – einen Studenten – erleben müssen. Mitten in Hamburg, mitten am Tag, am Laubhüttenfest der jüdischen Gemeinde. Und das in der Woche, in der sich der schreckliche antisemitische Terroranschlag von Halle jährt. Dass Jüdinnen und Juden in Deutschland Zielscheibe eines solchen Hasses werden, ist eine Schande für unser Land. Dieser Hass und diese Gewalt dürfen niemals Alltag sein. Wir dürfen uns hieran nie gewöhnen und müssen uns jeglicher Form von Antisemitismus mit aller Kraft entgegenstellen. Das gilt für die Politik, den Rechtsstaat und unsere Zivilgesellschaft, aber auch für jede und jeden Einzelnen.