Interview: Einheitliches Vorgehen nötig

Frage: Der frühere Präsident des Bundesverfassungsgerichts, Hans-Jürgen Papier, befürchtet angesichts der Corona-Beschränkungen in der Corona-Krise eine Erosion des Rechtsstaates. Wie berechtigt ist die Warnung?

Sabine Leutheusser-Schnarrenberger: Herr Papier hält die derzeitigen Ausnahmebeschränkungen zwar für verhältnismäßig, aber nicht auf Dauer. Die Mahnungen sind berechtigt. Wenn die Beschränkungen zu lange bestehen, drohen ernste Gefahren für unseren Rechtsstaat und die Grundrechte.

Frage: Welche Gefahr sehen Sie konkret?

Leutheusser-Schnarrenberger: Die Gefahr besteht, dass diese Einschnitte in die Grundrechte weitergehen und nicht nur auf vier Wochen bis zum 19. April. Es geht darum, wie man das Leben am besten schützen kann. Wir leben jetzt in totaler Einschränkung. Die Menschen können nicht rausgehen und viele Geschäfte nicht betrieben werden. Jetzt muss es wieder schrittweise Lockerungen geben, damit wieder gesellschaftliches und wirtschaftliches Leben entstehen kann. Die gefährdeten Gruppen muss man besonders schützen. Vielleicht sollte man nicht alle 83 Millionen Bürger auf Dauer unter Arrest stellen.

Frage: Welche Einschnitte halten Sie für die bedenklichsten?

Leutheusser-Schnarrenberger: Wenn man sich nicht treffen kann, seine Großeltern oder schwerkranke Angehörige im Krankenhaus, in Pflegeeinrichtungen, in Altersheimen nicht besuchen kann, ihnen auch nicht beistehen kann, sind das sehr tiefgehende Eingriffe. Das ist wirklich sehr schwierig. Andere Einschränkungen verstehen die Bürger aber nicht. Warum müssen Menschen ihre Zweitwohnung verlassen, wenn sie dort gemeldet sind? Und das innerhalb von wenigen Stunden.

Frage: Wenn Baumärkte öffnen, Kirchen aber selbst zu Ostern geschlossen bleiben müssen, stellt sich dann nicht die Frage nach der Verhältnismäßigkeit?

Leutheusser-Schnarrenberger: Die Länder müssen sich auf einheitliches Vorgehen verständigen. Ich kann keine sachliche Begründung für das unterschiedliche Vorgehen bei Baumärkten und Kirchen erkennen. In der Kirche kann man mit Abstand voneinander den Gottesdienst feiern, Desinfektionsmittel und Mundschutz verwenden. Genau das wird von Baumärkten und anderen Gartencentern verlangt werden.

Frage: Droht nicht auf Dauer die Freiheit gefährdet zu werden?

Leutheusser-Schnarrenberger: Die Freiheit darf auf gar keinen Fall auf Dauer in eine Schieflage geraten. Nach unserem Grundgesetz gelten die Freiheitsrechte immer. Natürlich hat man gewisse Beschränkungen, aber diese müssen baldmöglichst wieder auslaufen. Freiheitsrechte werden nicht außer Kraft gesetzt. Sie bestehen immer. Wir dürfen sie nicht aushöhlen.

Frage: Viel länger als bis nach Ostern dürfen die Beschränkungen nicht aufrechterhalten werden?

Leutheusser-Schnarrenberger: Ein Fix-Datum kann man nicht nennen. Bis nach Ostern haben wir aber vier Wochen in einer Ausnahmesituation gelebt. Bis dahin gibt es Zahlen, die die Virologen schon für das Osterwochenende erwarten. Dann fährt man hoffentlich nicht mehr im Nebel, sondern weiß, welche Maßnahmen greifen, und kann entsprechende Konsequenzen ziehen. Man kann dann sehen, wie man Risikogruppen besonders schützen kann, und so für andere wieder zu Lockerungen kommen.