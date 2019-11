Frage: Der neue Eigentümer der „Berliner Zeitung“, Holger Friedrich, war ein Spitzel der Stasi. Hat Sie das schockiert?

Jahn: Nicht schockiert, aber es wurde deutlich, dass die Vergangenheit die Gesellschaft immer wieder einholt, wenn sie nicht aufgearbeitet wird. Es reicht nicht, Konflikte von damals zuzudecken. Es gilt, sie zu bereinigen. Dazu gehört auch Transparenz und eine Auseinandersetzung über die individuelle Verantwortung, die jeder Einzelne für sein Verhalten im Unrechtsstaat DDR hatte.

Frage: War es ein Fehler des neuen Verlegers, das nicht vorher transparent zu machen?

Jahn: Die Frage der Transparenz ist immer eine Frage von Relevanz, dem Bezug der konkreten Personen zueinander. Kurz gesagt: Wenn ich in ein Taxi steige, ist eine Stasi-Vergangenheit des Fahrers für mich nicht relevant, bei einem Freund dagegen sehr. Und wenn jemand in die Öffentlichkeit tritt oder sich zur Öffentlichkeit in Beziehung setzt – beispielsweise als Verleger – ist es schon angebracht, transparent mit der eigenen Biografie umzugehen. Das gilt besonders dann, wenn man Betrachtungen zur DDR-Vergangenheit publiziert. Da sollte man dann auch bei sich selbst mit der Auseinandersetzung anfangen und relevante Ereignisse nicht verschweigen.

Frage: Die Redaktion hat angekündigt, den Fall aufzuklären – durch Akteneinsicht und eigene journalistische Berichterstattung. Was erwarten Sie?

Jahn: Es ist gut, dass dieser Diskurs stattfindet. Die Akten selbst sind aber nur der Beginn. Das Label „Inoffizieller Mitarbeiter“ zu verteilen, reicht nicht. Auseinandersetzung ist mehr: Was war damals wirklich? Wer hat wie und warum gehandelt? Unter welchen Rahmenbedingungen fand das statt? Und vor allem: Wie hat sich jemand nach dem Ende der DDR in den vergangenen 30 Jahren der Verantwortung gestellt?

Frage: Was heißt das?

Jahn: Ich denke, dass niemand auf ewig verdammt sein sollte, weil er sich mit der Staatssicherheit in irgendeiner Weise eingelassen hat, aber gleichzeitig sollte auch niemand einfach so aus seiner damaligen Verantwortung entlassen werden. Die Frage ist doch, ob und wie es eine Auseinandersetzung in den vergangenen 30 Jahren gab, ob es eine offensive Auseinandersetzung über das eigene Verhalten und seine Auswirkungen war. Das ist entscheidend für die Einschätzung von angemessener Transparenz und Glaubwürdigkeit in der Gesellschaft.

Frage: Um die Frage von persönlicher Schuld geht es nicht?

Jahn: Keiner sollte sich anmaßen, den Oberrichter zu spielen. Mir geht es weniger um Schuldfragen, sondern um Verantwortung für das individuelle Verhalten in der Diktatur. Jeder Einzelne ist herausgefordert zu erkennen, welche Rolle er in dem System gespielt hat – und da geht es um mehr als die Stasi. Wenn jemand als Soldat mit Schießbefehl an der deutsch-deutschen Grenze gedient hat, hatte er eine Rolle im großen Gefängnis DDR. Ich selbst leistete Wehrdienst bei der Bereitschaftspolizei. Da habe ich genauso einen Baustein für die Gefängnismauern der politischen Gefangenen geliefert. Jeder damals hatte im Alltag sein Verhältnis zu diesem Unrechtsstaat. Sich damit auseinanderzusetzen ist das eigentlich Wichtige, um zu erkennen, wie eine Diktatur funktioniert. Es geht um Aufklärung, nicht Abrechnung.

Frage: Die Redaktion will sich bei der Aufarbeitung von Ihrer Vorgängerin Marianne Birthler und dem Historiker Ilko-Sascha Kowalczuk unterstützen lassen. Wäre es besser, die Aufklärung komplett in andere Hände zu geben?

Jahn: Ich hoffe, dass es dem Berliner Verlag und der Redaktion insgesamt darum geht, über die SED-Diktatur aufzuklären und nicht nur darum, schnell aus den negativen Schlagzeilen zu kommen. Die aktuelle Situation ist sogar eine Chance, sich der Geschichte im geteilten Deutschland intensiver zu stellen.