Interview: Finanzen der Krankenkassen unter Druck

Vorstandschefin lehrt in Oldenburg

Doris Pfeiffer ist Vorstandsvorsitzende des GKV-Spitzenverbandes. Sie wurde 1959 in Düren (Nordrhein-Westfalen) geboren. Studiert hat Pfeiffer Volkswirtschaftslehre in Köln und in den USA. An der Jade Hochschule in Oldenburg lehrt Doris Pfeiffer „Public Health“.