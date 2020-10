Interview: In guter Verfassung

Frage: Herr Schulz, 30 Jahre Deutsche Einheit in Zeiten der Pandemie – haben die Deutschen dennoch Grund zum Feiern?

Schulz: Es ist zumindest Anlass zum Bilanzieren. Was haben wir erreicht in den dreißig Jahren? Es ist schon erstaunlich, auf die Zeit zurückzuschauen und zu sehen, was wir erreicht haben. Damals gab es bei einigen die skeptische Einschätzung, dass wir für die Angleichung der Lebensverhältnisse mindestens eine Generation brauchen, also dreißig Jahre. Da sind wir mittlerweile. Die Einkommensverhältnisse, die Produktivität – all das hat sich schon enorm angeglichen. Die Unterschiede sind eher regional. Es gibt auch im Westen Regionen, denen es nicht gut geht. Die Einheit ist eine Erfolgsgeschichte. Es ist nicht alles aufgegangen wie man es sich vorgestellt hat. Unterm Strich ist es hervorragend gelaufen. Ost- und Westdeutschen ist wirklich ein nationales Aufbauwerk gelungen.