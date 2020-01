Frage: Sie feiern Ihren 80. Geburtstag und blicken auf eine lange politische Karriere zurück. Die SPD liegt in Umfragen nur noch bei etwa 13 Prozent. Wie sehr schmerzt Sie die Entwicklung Ihrer Partei?

Müntefering: Man überholt die Zeit nicht, indem man in den Spiegel guckt. Wir müssen uns immer auf die Neuerungen einstellen, die die Gesellschaft und die Politik zu bewältigen haben. Das ist unsere Aufgabe. Wir waren die originärste Industriearbeiterpartei. Das waren die Sozialdemokraten überall. Auch in anderen europäischen Ländern hat es sie getroffen, besonders stark in den skandinavischen. Die Veränderung ist also in gewisser Weise normal. Damit darf man sich aber nicht abfinden und zufrieden geben, sondern muss neue Positionen und Zustimmung suchen.

Frage: Erleben wir das Ende der Volksparteien?

Müntefering: Nein. Für „Volkspartei“ gibt es auch keine feste Definition. Für mich versucht eine Volkspartei die ganze Breite der Politik anzusprechen. Die SPD darf nicht nur eine Partei für Gerechtigkeit sein. Sie muss auch für Freiheit, Solidarität, Globalität und Ökologie stehen. Sie muss das ganze Spektrum der Politik ansprechen und sich nicht auf einen Ausschnitt verengen. Wir machen uns zu leicht zu schmal.

Frage: Die SPD will unter der neuen Führung nach links rücken. Ein sinnvoller Kurswechsel?

Müntefering: Die Dinge verändern sich. Dessen muss man sich bewusst sein. Was heißt Links oder Rechts bei der Digitalisierung? Was heißt es bei der Globalisierung? Das sind neue Felder. Links und Rechts beziehen sich oft nur auf sozialpolitische Ausschnitte. Das ist bedeutend. Aber es kommen neue Herausforderungen auf uns zu. Wir müssen uns ihnen stellen. Das versucht die SPD auch. Wir wollen uns nicht nur links oder rechts positionieren. Wir wollen auf der Höhe der Zeit sein. Das hat uns Willy Brandt hinterlassen. „Seid auf der Höhe der Zeit, wenn Gutes bewirkt werden soll.“ Jede Zeit braucht andere Antworten. Das ist die schlichte Wahrheit.