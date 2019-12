Frage: Herr Weil, die SPD hat eine neue Führungsspitze. Ist das der erhoffte Aufbruch?

Weil: Das war ein guter Auftakt auf diesem Parteitag. Die Delegierten sind erkennbar angetan vom Auftritt der neuen Parteiführung. Es sind keine neuen Gräben aufgemacht worden. Im Gegenteil. Die Partei steht zusammen. Das ist eine gute Grundlage für die nächste Etappe und die Zukunft der Partei.

Frage: Rückt die SPD jetzt wieder nach links?

Weil: In weiten Teilen geht es vor allem um eine Fortentwicklung der bisherigen Schwerpunkte. Wir haben für die Grundrente gekämpft und dafür, dass weniger Menschen in Altersarmut landen. Wir werden uns dafür einsetzen, dass der Niedriglohnsektor in Deutschland nicht weiter ausufert, sondern alle Menschen von ihren Löhnen leben können. Das ist sicher links, aber vor allem richtig.

Frage: Rückt die Partei jetzt wieder zusammen?

Weil: Natürlich gibt es nach einem solchen Wahlkampf Jubel auf der einen Seite und Enttäuschung auf der anderen. Das ist nach einer solch umkämpften Personalentscheidung nun mal so. Jetzt geht es darum, schnell wieder an die Arbeit zu gehen. Dann sind die Differenzen hoffentlich schnell wieder überwunden. Es gibt ein großes Bedürfnis in der Partei nach einem streitbaren Jahr 2019 im nächsten Jahr wieder zusammenzurücken.

Frage: Erst hieß es, raus aus der Großen Koalition. Jetzt ist davon keine Rede mehr. Also weiter so mit der Union?

Weil: Ich war immer dagegen, ohne triftigen Grund mal eben eine Regierung zu verlassen. Forderungen nach einem Austritt aus der Bundesregierung haben auf diesem Parteitag keine Mehrheit. Wir sind weitgehend einig, dass es vordringlich um eine bessere Politik innerhalb der Bundesregierung gehen muss. Das liegt in unserem eigenen Interesse und im Interesse der Gesellschaft. Wir reden derzeit so viel über Klimaschutz wie noch nie zuvor und gleichzeitig steht die Windenergie-Industrie vor dem Aus. Das geht an die Wurzeln des Klimaschutzes und die Bundesregierung muss jetzt dringend handeln. Die SPD wird dafür in der Regierung kämpfen.

Frage: Vor dem Parteitag war bereits der Abgesang auf die SPD angestimmt worden. Kam der zu früh?

Weil: Es gibt eine schöne Geschichte von Mark Twain. Eines Tages hatte der Chefredakteur einer Zeitung in St. Louis eine Depesche mit folgendem Inhalt auf dem Tisch: Nachrichten von meinem Tode weit übertrieben. Stopp. Herzliche Grüße. Stopp. Mark Twain. So ähnlich ist es auch mit der SPD.