Frage: Die Bundesregierung hat die Lieferung von Rüstungsgütern in die Vereinigten Arabischen Emirate genehmigt, obwohl es einen Waffenexportstopp gegen Parteien des Jemen-Krieges geben sollte. Wie bewerten Sie diese Entscheidung?

Stegner: Wir sollten generell keine Waffen in Kriegs- und Krisengebiete und Diktaturen liefern. Das ist auch Beschlusslage der SPD, und im Koalitionsvertrag ist es auch in Bezug auf den Jemen so geregelt. Die Rüstungsexportpolitik muss geändert werden. Natürlich muss man möglichst viel europäische Gemeinsamkeit erreichen. Aber im Zweifelsfall muss Deutschland mit gutem Beispiel vorangehen. Waffenlieferungen tragen nicht dazu bei, die Lage zu entschärfen – im Gegenteil. Auch das Argument, dass es hier um Arbeitsplätzen geht, ist keines. Mit wirtschaftspolitischen Argumenten Rüstungsexporte in Krisengebiete zu rechtfertigen, halte ich für falsch.

Frage: Die Regierung will Lieferungen an die Vereinigten Arabischen Emiraten offenbar neu bewerten, weil sich diese aus dem Jemen-Konflikt zurückziehen würde. . .

Stegner: Im Zweifel muss die Entscheidung immer gegen Rüstungsexporte ausfallen und nicht dafür. Ich kenne solche Erwägungen nicht. Ich bin ja auch einer der Bewerber um den Parteivorsitz. Wenn Gesine Schwan und ich Parteivorsitzende würden, würde die Praxis beendet, dass deutsche Waffen in Krisengebiete geliefert werden, wenn Sozialdemokraten an der Regierung beteiligt sind.

Frage: Unionspolitiker fordern bereits die Lockerung der Waffenexporte nach Saudi-Arabien. Sehen Sie die Voraussetzungen dafür als erfüllt an?

Stegner: Saudi-Arabien ist eine der blutrünstigsten Diktaturen, die es in dieser Region gibt. Da darf es keine Lockerung geben. Die SPD sollte dem nicht zustimmen.