Frage: Herr Falter, ein großer Wahlerfolg für Sebastian Kurz und die konservative ÖVP in Österreich, die auf 38,4 Prozent gekommen sind. Was war das Erfolgsrezept?

Falter: Es gibt drei Effekte, die zusammengespielt haben: Zwei haben Sebastian Kurz in die Hände gespielt, einer hat den Grünen geholfen. Es gab vor allem den Kurz-Effekt. Er ist ein Kanzlerkandidat, der gut im Volk ankommt. Er versteht es, geschickt zuzuspitzen, hält sich aber mit persönlichen Angriffen zurück. Er konzentriert sich auf die ihm wichtigen Themen, passt sich nicht Umfragen oder Stimmungen aus den Medien an. Kurz hat aber auch von der Ibiza-Affäre und dem Strache-Effekt profitiert. Das hat der FPÖ erheblich geschadet und der ÖVP geholfen. Die Grünen profitieren vor allem vom Klima-Effekt. Dennoch: Es ist nicht ausgeschlossen, dass wir in Österreich bald wieder Neuwahlen bekommen. Die Grünen und die ÖVP zusammenzubringen, ist außerordentlich schwierig. Zwischen der ÖVP und der SPÖ stimmt es persönlich nicht, und die FPÖ wird wohl nach der Wahlniederlage die Oppositionsrolle vorziehen.

Frage: Kann Kurz den Unionsparteien im Wahlkampf als Vorbild dienen?

Falter: Das Modell Kurz, die Konzentration auf einen glaubwürdigen, relativ charismatischen Kanzlerkandidaten oder eine entsprechende Kanzlerkandidatin kann durchaus als Vorbild dienen. Wenn es der CDU-Chefin Frau Kramp-Karrenbauer nicht gelingt, diese Eigenschaften zu entwickeln, fehlt ihrer Partei dieser Effekt. Ihr steht auch Angela Merkel im Weg. Die Kanzlerin ist noch da, ordnet ihr Erbe, genießt hohe Popularität und überstrahlt damit immer noch alle. International spielt sie nach wie vor eine große Rolle. Das macht es Kramp-Karrenbauer schwerer, selbst zu punkten. Sebastian Kurz punktet nicht zuletzt als ein sehr guter Rhetoriker. Frau Kramp-Karrenbauer hat dies bisher nur ein einziges Mal bewiesen, nämlich auf dem CDU-Bundesparteitag bei ihrer Wahl. Kramp-Karrenbauer kommt bisher einfach nicht aus dem übermächtigen Schatten der Kanzlerin heraus. Sie müsste sich, um das zu erreichen, auf manchen Problemfeldern stärker gegen sie stellen. Das würde ihr aber in der Partei und in der Öffentlichkeit übel genommen.

Frage: Und bei den Inhalten und dem Programm?

Falter: Sebastian Kurz ist anders als die CDU nicht dem Klima-Hype verfallen. Das Thema Klimaschutz könnte sich längerfristig sogar negativ für die Union auswirken, nämlich dann, wenn die Menschen merken, dass wir allein allenfalls als Vorbild für die Welt wirken können. Denn selbst wenn wir morgen in Deutschland klimaneutral wären, würde sich weder bei uns noch in der Welt etwas am Klima ändern. Wir müssen zwar dringend etwas tun, aber der nötige Effekt lässt sich nur durch weltweites Handeln erzielen.

Frage: Wo könnte Kurz darüber hinaus noch als Vorbild für die Union dienen?

Falter: Er hat sich auf bestimmte Themen konzentriert. Kurz hat eine klare, sparsame Programmatik und jagt nicht dem Zeitgeist hinterher. Er spricht Dinge offen aus, von denen er weiß, dass die eigene Gefolgschaft das will. Die CDU-Klientel würde wohl die Migrationspolitik von Kurz eher mittragen als die von Angela Merkel. CDU-Chefin Kramp-Karrenbauer muss vor allem die eigenen Anhänger ansprechen.