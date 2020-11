Interview: Landesverteidigung ist der Kern

Frage: Herr Kujat, die Bundeswehr hat ihren 65. Geburtstag mit einem Gelöbnis vor dem Schloss Bellevue in Berlin gefeiert. Ist ein solches Zeremoniell heute noch zeitgemäß?

Frage: Die Soldatinnen und Soldaten geloben, das Recht und die Freiheit des deutschen Volkes zu verteidigen. Die Bundeswehr hat sich von der Verteidigungsarmee zur Einsatzarmee gewandelt. Ein notwendiger und gelungener Prozess?

Kujat: Die Veränderung zur Einsatzarmee im Sinne der Reduzierung auf Auslandseinsätze sehe ich sehr kritisch. Die Landes- und Bündnisarmee ist nach wie vor die Kernaufgabe der Bundeswehr. Das ist das, was das Grundgesetz von der Bundeswehr fordert und das, was sie leisten muss. 2011 sind mit den verteidigungspolitischen Richtlinien die Bedingungen verändert worden. Die Bundeswehr ist jetzt primär in Struktur, Ausrüstung und Personalumfang auf Auslandseinsätze ausgerichtet. Das halte ich für falsch. Es ist auch nicht verfassungsgemäß. Inzwischen ist jedoch durch die veränderte sicherheitspolitische Lage auch in der Politik das Verständnis gewachsen, dass die Landesverteidigung die Kernaufgabe der Truppe ist.