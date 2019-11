Frage: Herr Innenminister, Anfeindungen gegen Amts- und Mandatsträger sind keine Seltenheit – wie können etwa Bürgermeister, Vereinsvorsitzende oder auch Kommunalpolitiker sich vor Hass und Gewalt schützen?

Pistorius: Sie selbst können sich nur bedingt davor schützen. Entscheidend ist vielmehr, dass sie von uns die Gewissheit bekommen, dass wir sie nicht allein lassen, sondern sie vom Land und seinen Sicherheitsbehörden unterstützt und soweit wie möglich geschützt werden. Wir sehen das Problem und suchen Lösungen – zum Beispiel, indem wir Strafvorschriften verschärfen und dafür Sorge tragen, dass Hass, Beleidigungen und Bedrohungen im Netz schneller verfolgt werden können. Um solchen Straftaten gezielt nachgehen zu können, ist die Zusammenarbeit mit den Betreibern der entsprechenden Internetplattformen wichtig. Wir nehmen unsere Aufgabe, gerade Amtsträger und Ehrenamtliche auf die Gefahren aufmerksam zu machen, sehr ernst. Darum bieten wir aktuell Regionalkonferenzen in ganz Niedersachsen für diesen Personenkreis an. Die erste Veranstaltung fand in Oldenburg statt.

Frage: Oftmals handelt es sich ja um leere Drohungen und Einschüchterungsversuche.

Pistorius: Was das Ganze nicht besser macht. Es geht aber auch um eine andere Sache: Wir müssen öffentlich immer wieder deutlich machen, welche Folgen es für unsere Gesellschaft haben kann, wenn ehren- oder hauptamtliche Mandatsträger aufgrund von Bedrohungen, denen sie wegen ihrer Tätigkeiten ausgesetzt sind, aufhören, sich zu engagieren. Dann nämlich stirbt unsere Demokratie von unten, und das können, dürfen und werden wir nicht zulassen. Es geht an dieser Stelle um Geschlossenheit in der Gesellschaft, um eine Sensibilisierung für eine höhere Anzeigebereitschaft sowie um schnelle Ermittlungen und Strafverfolgungen.

Frage: Aus welcher Richtung kommen Hasstiraden und Gewaltandrohungen nach Ihren Erfahrungen in erster Linie?

Pistorius: Wir müssen feststellen, dass solche Taten in erster Linie von Rechtsextremen und von Rechtspopulisten begangen werden.

Frage: Stellt sich der Staat dann auch vor Anhänger der AfD, wenn die Angriffe in erster Linie aus dem rechten Spektrum kommen?

Pistorius: Natürlich gilt das auch für Amts- und Mandatsträger der AfD. Gewalt ist kein Mittel der politischen Auseinandersetzung. Das muss völlig klar sein und gilt für alle. Niemand darf wegen seiner politischen Arbeit attackiert, beleidigt oder bedroht werden.

Frage: Wie häufig und in welcher Form werden Sie selbst angefeindet?

Pistorius: Bei Innenministern gehört das ja leider schon fast zur Jobbeschreibung. Allerdings haben die Geschmacklosigkeiten seit drei, vier Jahren deutlich zugenommen. Es ist aggressiver und direkter geworden und passiert häufig sogar mit Klarnamen. Diejenigen, die das tun, machen sich oft nicht einmal mehr die Mühe, sich zu anonymisieren.

Frage: Wie reagieren Sie darauf? Ignorieren Sie Beleidigungen und Bedrohungen?

Pistorius: Keinesfalls. Ich bin dazu übergegangen, konsequent Strafantrag zu stellen, weil ich finde, dass man hier ganz klare Grenzen aufzeigen muss. Ich lasse mich von niemandem für meine Arbeit beleidigen, beschimpfen oder gar bedrohen und empfehle das jedem, dem so etwas widerfährt.

Frage: Was meinen Sie, woran es liegt, dass die Anzahl der Beleidigungen und Bedrohungen zugenommen hat in den vergangenen Jahren?

Pistorius: Da gibt es vielfältige Ursachen. Eine davon ist, dass die Sprache in der politischen Auseinandersetzung und gerade am rechten Rand zunehmend verroht. Schauen Sie sich mal die Kommentarspalten auf den AfD-Seiten in den sozialen Netzwerken an, die von den entsprechenden Parteifunktionären und -mitgliedern betrieben werden. Wie dort ganz bewusst formuliert wird, wie Menschen beleidigt und stigmatisiert werden und wie Grundrechte für einzelne Gruppen von Menschen infrage gestellt werden – das ist wirklich erschreckend und greift von rechts außen kommend in die Mitte unserer Gesellschaft. Das verändert das sprachliche und politische Klima in unserem Land erheblich. Und dort, wo sich die Sprache verändert, ändert sich auch irgendwann das Verhalten. Und das führt dann schließlich zu Gewalt bis hin zu Mordanschlägen wie auf Walter Lübcke oder bei dem Anschlag in Halle. So etwas muss uns alle alarmieren, einer solchen Entwicklung einen Riegel vorzuschieben.