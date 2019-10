Frage: Herr Rukwied, vergangenen Montag haben wütende Bauern im niederländischen Groningen ein Verwaltungsgebäude gestürmt. Am kommenden Dienstag wollen deutsche Landwirte bundesweit demonstrieren. Droht uns auch die Eskalation?

Agrarwirt aus Baden-Württemberg Joachim Rukwied (58) ist seit Juni 2012 Präsident des Deutschen Bauernverbandes. Der studierte Agrarwirt bewirtschaftete ab 1987 zunächst mit seinen Eltern, später allein den Hof in Eberstadt (Landkreis Heilbronn).

Rukwied: Ich will das nicht ausschließen. Der Unmut und die Enttäuschung über die Politik sind sehr groß, was verständlich ist. Ich kann mir zudem vorstellen, dass wir nicht nur am Dienstag Proteste erleben werden, sondern auch in den darauffolgenden Wochen.

Frage: Nun sind die Demos nicht von einem Verband organisiert, sondern entspringen einer Graswurzelbewegung. Wie steht der Bauernverband dazu?

Rukwied: Wir haben volles Verständnis für die Demons­tranten. Wir sind solidarisch, solange die Aktionen gewaltfrei bleiben.

Frage: Schwingt da die Sorge mit, dass es nicht so bleibt?

Rukwied: Ich hoffe, dass die Demonstrationen friedlich verlaufen. Das ist auch mein Appell an die Berufskollegen.

Frage: Warum sind die Bauern so wütend?

Rukwied: Es ist einfach zu viel, was die Politik den Bauernfamilien zumutet. Nur ein paar Beispiele sind der Aktionsplan Insektenschutz, die Düngeverordnung, das Mercosur-Abkommen und zunehmende Auflagen bei der Tierhaltung.

Frage: Einschränkungen bei der Tierhaltung?

Rukwied: Wenn ein Landwirt in Tierwohl investieren und bessere Ställe bauen will, bekommt er oft keine Genehmigung. Mit solchen Beispielen versperrt man den Landwirten die Zukunft. Dabei haben wir viele junge Landwirte, die hochmotiviert sind, tolle Ideen haben und endlich durchstarten wollen. Diesen Menschen sollten wir Freiheiten und Hilfen geben, statt sie mit Bürokratie auszubremsen.

Frage: Viele dieser Probleme sind altbekannt. Warum kommt jetzt der Protest?

Rukwied: Das Fass zum Überlaufen gebracht hat der Aktionsplan Insektenschutz der Bundesministerinnen Svenja Schulze und Julia Klöckner. Damit würden wir den kooperativen Naturschutz verlassen. 2,3 Millionen Hektar Fläche wären von erheblichen Einschränkungen betroffen. Da haben viele Bauern gesagt: So kann es nicht mehr weitergehen.

Frage: Aber das war nur der Auslöser. Wo liegt das generelle Problem?

Rukwied: Auch in der mangelnden Wertschätzung für das, was wir bereits gemacht haben und machen. Wir Landwirte haben nicht nur verstanden, was Gesellschaft und Politik von uns fordert. Wir haben es auch umgesetzt. Wir haben beispielsweise in diesem Jahr Blühflächen angelegt, die bei fünf Meter Breite fast viermal um den Äquator reichen. Wir haben das Futterangebot für Insekten verbessert, die Fruchtfolge aufgelockert, den Anteil erosionsmindernder Bodenbearbeitung erhöht, ziehen jedes vierte Mastschwein mit mehr Tierwohl auf. Da erwarten die Bauern, dass die Gesellschaft das zumindest positiv erkennt. Doch das Gegenteil ist oft der Fall.