Untersuchungsausschuss eingesetzt

Missstände beim millionenschweren Einsatz externer Berater in der Bundeswehr und im Verteidigungsministerium kommen vor einen Untersuchungsausschuss des Bundestages. Der Verteidigungsausschuss beschloss am Mittwoch mit den Stimmen der Opposition, die Vorwürfe aufzuklären. Die Regierungsparteien CDU/CSU und SPD enthielten sich. Für die praktische Arbeit soll sich am 14. Februar ein Unterausschuss konstituieren.

Aus dem Nordwesten sind der Haushaltsexperte Dennis Rohde aus Wiefelstede aus und die Verteidigungsexpertin Siemtje Möller aus Varel (beide SPD) im Untersuchungsausschuss vertreten.