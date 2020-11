Interview mit Jürgen Hardt zur US-Wahl: „Wir müssen mehr Verantwortung tragen“

Joe Biden hat die Wahl zum US-Präsidenten gewonnen. Was das für Europa bedeutet, erklärt der außenpolitische Sprecher Jürgen Hardt (CDU).

Frage: Herr Hardt, Joe Biden hat die Wahl gewonnen und wird der 46. Präsident der USA. Eine gute Nachricht auch für Europa?

Jürgen Hardt (CDU) gehört seit elf Jahren dem Deutschen Bundestag an. Der 57-Jährige ist gelernter Volkswirt. Geboren wurde er in Hofheim am Taunus, einer Kreisstadt in Hessen. Hardt ist außenpolitischer Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion. Außerdem gehört er dem Fraktionsvorstand an.

Frage: Trump erkennt das Ergebnis nicht an. Drohen nun unruhige Wochen?

Hardt: Nein, damit rechne ich nicht. Das amerikanische Wahlrecht sieht klugerweise eine Zeit von 41 Tagen vor, bis endgültig feststeht, wer tatsächlich im Electoral College vertreten ist und zum Präsidenten gewählt und ernannt wird. In den nächsten Tagen werden wir die endgültigen Ergebnisse der Wahlleitungen der Staaten bekommen, in denen sie noch ausstehen. In einzelnen Staaten wird möglicherweise neu ausgezählt. Dann stellt sich die Frage, ob es gerichtliche Prüfungen des einen oder anderen Ergebnisses gibt. Ich rechne aber damit, dass alle Versuche scheitern werden, das klare Votum per Gericht zu verändern. Die Menschen in Amerika haben zu Recht ein großes Vertrauen in den funktionierenden Rechtsstaat.