Frage: Herr Weil, im Oktober fliegen Sie nach Singapur und Indonesien, später nach Wien, Ende November noch nach Katar – haben Sie gar keine Flugscham?

Weil: Das ist gerade eine ungewöhnliche Häufung. Ansonsten war ich in diesem Jahr nur einmal mit dem Flugzeug in Brüssel. Ich versuche, das Fliegen sehr zu begrenzen. Ich glaube allerdings nicht, dass es sich als Ministerpräsident ganz verhindern lässt. Wenn es nötig ist, bin ich auch dafür, künftig für die Emissionen bei Dienstflügen Ausgleichszahlungen zu leisten. Das wird gerade geprüft und soll einen Beitrag zur Umsetzung unseres niedersächsischen Klimaschutzgesetzes leisten.

Frage: Also keine Flugscham?

Weil: Keine Scham, aber Problembewusstsein. Auch privat fliege ich sehr selten. Grundsätzlich geht es mir wohl wie vielen Bürgerinnen und Bürgern: Erstens kann ich nicht von mir behaupten, in ökologischer Hinsicht ohne Fehl und Tadel zu sein. Zweitens ist mein Bewusstsein aber über die Jahre gewachsen und drittens gebe ich mir Mühe.

Frage: Aber auf den Konsum von Fleisch würden Sie für den Klimaschutz vermutlich nicht verzichten, oder?

Weil: Das ist richtig. Meine Bratwurst schmeckt mir immer noch, am besten mit einem frischen Bier. Aber unter dem Strich esse ich wahrscheinlich schon deutlich weniger Fleisch als früher.

Frage: Sie selbst sprechen beim Klimapaket der Bundesregierung von einem „ganz großen Schritt nach vorn“, der Klimaforscher Mojib Latif indes sagt, es sei „fast eine Nullnummer.“ Was stimmt denn nun?

WEIL: Es handelt sich um das mit Abstand größte Klimaschutzprogramm in der Geschichte der Bundesrepublik, deshalb halte ich so manche Kritik für überzogen. Ich bin überzeugt, es ist der Anfang eines ganz grundsätzlichen Umbauprozesses unserer Gesellschaft.

Frage: Erkennen Sie dennoch an der einen oder anderen Stelle Schwächen?

Weil: Ja, natürlich. Der Einstiegspreis für CO 2 ist beispielsweise viel zu niedrig, um eine lenkende Wirkung zu haben. Da ist die Kritik leider berechtigt.

Frage: Was müsste denn eine Tonne CO 2 kosten, damit es eine lenkende Wirkung hat?

WEIL: Es passt nicht, einer Tonne CO 2 mit zehn Euro den Gegenwert von zwei bis drei Bier entgegenzustellen.

Frage: Sondern? Was schlagen Sie vor?

Weil: Wahrscheinlich müsste der Einstiegspreis eher bei 20 bis 30 Euro pro Tonne CO 2 liegen. Wenn wir dann entsprechend den Strompreis senken, hätten wir einen guten Anfang. Das hat vor allem die CSU verhindert. Die predigen ununterbrochen Wasser und trinken gleichzeitig Wein.

Frage: Eine wichtige Säule für mehr Klimaschutz ist der Ausbau der erneuerbaren Energien. Der Ausbau der Windkraftanlagen an Land ist allerdings fast zum Erliegen gekommen. Wie passt das zusammen?

WEIL: Das ist wirklich verrückt: Wir haben noch nie so viel über Klimaschutz geredet und gleichzeitig sind die Zubau-Zahlen bei Windenergie-Anlagen so niedrig wie seit 20 Jahren nicht mehr. Das passt nicht zusammen. Deswegen muss die Bundesregierung jetzt ganz konkret sagen, wie die Windkraft ausgebaut werden soll. Das ist der zweite Punkt, der beim Klimapaket dringend nachgebessert werden muss. Die Große Koalition in Berlin hat zwar bekräftigt, was sie vor zweieinhalb Jahren schon in die Koalitionsvereinbarung geschrieben hatte: Bis 2030 sollen 65 Prozent des Strombedarfs aus erneuerbaren Energien stammen. Der Strombedarf aber wird in zehn Jahren um einiges höher sein als heute. Da brauchen wir nur auf die Entwicklung der Elektromobilität zu schauen. Also müssen wir jetzt zehn Jahre lang konsequent Windkraft und Photovoltaik ausbauen, wenn wir diese Ziele erreichen wollen. Diese Konkretisierung muss das Bundeswirtschaftsministerium dringend nachliefern.

Frage: Befindet sich die Windenergiebranche derzeit nicht in derselben Situation, wie die deutsche Solarbranche vor einigen Jahren?

WEIL: Das ist vollkommen richtig und gleichzeitig so ärgerlich, weil dieses Problem absehbar gewesen ist. Es ist lange genug davor gewarnt worden. Insofern befindet sich die Windenergiebranche exakt in derselben Situation, wie die Solarbranche – aber sie darf nicht so enden. Das ist die Aufgabe von Bundeswirtschaftsminister Altmaier.

Frage: Die Grünen im Bund fordern, dass ab 2030 nur noch emissionsfreie Neufahrzeuge zugelassen werden dürfen – wäre das nicht der „großer Wurf“ für den Klimaschutz, den viele Experten aktuell vermissen?

Weil: Nein, das wäre eine Vollbremsung für eine ganze Branche mit gravierenden Folgen. Das würde die Automobilbranche überfordern und einige Hunderttausend Arbeitsplätze kosten. Die Autoindustrie befindet sich aktuell in einem wirklich schwierigen Umbauprozess. Da müssen wir sehr aufpassen, dass wir den Bogen nicht überspannen. Wenn eine Industrie erstmal wirklich am Boden liegt, kommt sie kaum wieder auf die Beine.

Frage: Kommen wir vom Klimaschutz mal zum Klima innerhalb Ihrer eigenen Partei: Bedauern Sie manchmal, zu lange gezögert zu haben und sich nicht um den SPD-Vorsitz beworben zu haben?

Weil: Ganz und gar nicht.

Frage: Generalsekretär Lars Klingbeil sagte kürzlich gegenüber unserer Zeitung in einem Interview: „Wenn die SPD ein bisschen von Niedersachsen lernen würde, täte das der ganzen Partei gut.“ Wie lautet Ihr Erfolgsrezept?

Weil: Wahrscheinlich ist es am ehesten dieses abgegriffene Wort von der Geschlossenheit. Wir geben uns große Mühe, intern freundlich, gleichzeitig auch durchaus deutlich in der Sache miteinander zu diskutieren, aber nach außen geschlossen aufzutreten.

Frage: Wie halten Sie die Reihen geschlossen – mit harter Hand?

WEIL: Ich behaupte mal nicht, aber da mag es unterschiedliche Sichtweisen geben. Jüngstes Beispiel für unsere Geschlossenheit ist, dass wir mit Boris Pistorius einen Bewerber aus Niedersachsen für das Amt des Parteivorsitzes haben und nicht drei oder vier. Das ist gut so.

Frage: Und schafft er es?

Weil: Ich hoffe das. Meine Unterstützung hat er.

Frage: Ihr Umweltminister Olaf Lies hatte im Sommer die Chance auf einen Spitzenposten in einem Energieverband in Berlin. Wie konnten Sie ihn in der Landespolitik halten, was haben Sie ihm versprochen?

WEIL: Ich habe ihm gar nichts versprochen, aber ich freue mich wirklich sehr, dass er hier geblieben ist.

Frage: Auch wenn er Ihnen im Jahr 2022 möglicherweise das Amt des Spitzenkandidaten der SPD streitig machen und Sie als Ministerpräsident beerben will?

WEIL: Bis dahin fließt noch viel Wasser die niedersächsischen Flüsse hinab. Wenn ich gesund bin und meine Partei mich dann immer noch will, dann stehe ich wieder zur Verfügung.

Frage: Also wollen Sie es 2022 noch mal wissen?

WEIL: So ist der Plan.