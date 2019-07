Frage: Kennen Sie die Kapitänin von Sea-Watch, Carola Rackete, persönlich?

Wandelt: Ja, ich kenne Sie als ehemalige Studentin unserer Hochschule.

Frage: Sehen Sie Carola Rackete als Heldin oder Gesetzesbrecherin?

Wandelt: Ich sehe sie als verantwortungsbewusste Kapitänin, die in einer schwierigen Situation eine Entscheidung treffen musste. Dass sie bei ihrer Entscheidung persönliche Nachteile in Kauf nahm, spricht für ihren Charakter.

Frage: Wie beurteilen Sie die Spendenaktion?

Wandelt: Spenden sind sicher hilfreich. Wichtiger ist noch die hohe öffentliche Aufmerksamkeit, die hoffentlich den politischen Druck erhöht und zu einer Lösung des Problems führt.

Prof. Dr. Ralf Wandelt, Dekan des Fachbereichs Seefahrt und Logistik der Jade Hochschule (Bild: Sonja Iroschek/Jade Hochschule)

Frage: Was hätten Sie in der Situation von Carola Rackete getan?

Wandelt: Unter dem Vorbehalt, dass ich die Situation an Bord nicht wirklich beurteilen kann, hätte ich vermutlich genauso gehandelt. Das Wohl, die Gesundheit und das Leben der mir anvertrauten Menschen ist ein so hohes Gut, dass juristische Erwägungen zweitrangig werden können.

Frage: Wie schätzen Sie die Situation und auch das geltende Seerecht ein? Muss sich da etwas ändern?

Wandelt: Nein, das Seerecht ist hier nicht das Problem. Die Regierungen der EU müssen sich den Vorwurf gefallen lassen, keine Lösung für die menschliche Tragödie im Mittelmeer zu finden. Hier wird letztlich Verantwortung auf die Seeleute abgewälzt, die noch für ihr menschlich gebotenes Handeln kriminalisiert werden.

Frage: Sea-Watch beruft sich nun auf das Nothafenrecht. Wie sehen Sie das?

Wandelt: Wenn Schiff, Ladung, Umwelt oder Menschen auf See in Gefahr sind, muss die Kapitänin einen Nothafen anlaufen. Wie gravierend die Situation an Bord war, entzieht sich meiner Kenntnis. Ich bin aber sicher, dass Frau Rackete eine verantwortungsvolle Entscheidung getroffen hat.