Interview: Morddrohung kam per E-Mail

Frage: Wie haben Sie auf die Morddrohung reagiert?

Kühme: Die Morddrohung ging per Mail ein, ich bin natürlich sofort informiert worden. Meine erste Reaktion aufgrund des Inhalts war: Das nehme ich nicht auf die leichte Schulter. Die zweite Reaktion war: Davon lasse ich mich nicht beirren und auch nicht einschüchtern. Die in derartigen Fällen zu treffenden polizeilichen Maßnahmen wurden eingeleitet, selbstverständlich auch ein Strafverfahren. Ich bin oft gefragt worden, ob ich denn Angst hätte. Die Frage habe ich verneint. Das gilt ebenfalls für meine Frau. Wir haben natürlich über diesen Fall gesprochen.

Frage: Was bedeutet eine solche Behandlung für Amtsträger?

Kühme: Hass und Beleidigungen nehmen zu, nicht nur gegen Polizeibeamte, Feuerwehrangehörige und Rettungsdienstkräfte, sondern in den vergangenen Jahren insbesondere auch gegen Amts- und Mandatsträger. Gerade im kommunalen Bereich, aber auch bei der Feuerwehr und beim Rettungsdienst sind wir auf das ehrenamtliche Engagement von Bürgerinnen und Bürgern angewiesen, die ja freiwillig diese Aufgaben – für uns alle – übernehmen. Dieses Engagement muss unbedingt gestärkt werden. Wenn Menschen, die wir brauchen, aufgrund von Hassmails oder Bedrohungen sagen, „ich tue mir das nicht an“, dann können wir am Ende einpacken. Unsere Demokratie lebt gerade auch von diesem ehrenamtlichen Engagement im kommunalen Bereich.

Frage: Meinen Sie, dass soziale Medien die Respektlosigkeit verstärken und sich das in der Gesellschaft widerspiegelt?

Kühme: Ich würde nicht behaupten, dass die deutsche Gesellschaft insgesamt verroht. Nein, das ist nicht mein Eindruck. Es hat sich aber etwas durch die Möglichkeiten des Internets und vor allem durch Social Media verändert. Äußerungen und Wertungen werden in Sekundenschnelle verbreitet, man kann auf diese Weise Menschen zu Hunderten und Tausenden nicht nur erreichen, sondern auch beeinflussen. Wenn man vor 40 Jahren jemandem gesagt hätte, er sei ein Idiot, dann haben dies vielleicht zwei oder drei Menschen gehört.

Frage: Was muss gegen Respektlosigkeit im Netz getan werden?

Kühme: Anbieter im Netz sollten verpflichtet werden, strafbare Inhalte ab einer bestimmten Grenze zu melden. Wir müssen die Täter aus der Anonymität holen.

Frage: Das heißt, Sie sind dafür, dass im Netz keine Anonymität erlaubt ist?

Kühme: Nein! Auch die anonyme Information beziehungsweise der anonyme Austausch in persönlichen Angelegenheiten sollte weiterhin gewährleistet sein. Die Grenze ist jedoch bei Hasskriminalität, bei schwerwiegenden Beleidigungen sowie Bedrohungen und natürlich beispielsweise auch bei rechtsradikalen Äußerungen erreicht.

Frage: Welche Rolle hat die Sprache bei Hassreden?

Kühme: Aus Sprache kann Hass entstehen, Hass kann sich zu Hetze entwickeln, und dies kann auch in Gewalt umschlagen. Man muss also seine Worte wägen, weil irgendjemand den Worten auch Taten folgen lassen könnte: „Mensch, wenn das alles so gesagt und von vielen so gesehen wird, dann schlage ich mal zu.“

Einwilligung und Werberichtlinie Ja, ich möchte den täglichen NWZonline-Newsletter erhalten. Meine E-Mailadresse wird ausschließlich für den Versand des Newsletters verwendet. Ich kann diese Einwilligung jederzeit widerrufen, indem ich mich vom Newsletter abmelde (Hinweise zur Abmeldung sind in jeder E-Mail enthalten). Nähere Informationen zur Verarbeitung meiner Daten finde ich in der Datenschutzerklärung, die ich zur Kenntnis genommen habe. Schließen