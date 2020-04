Interview: „Müssen über gewisse Standards reden“

Frage: Herr Ministerpräsident, auch Niedersachsen führt ab Montag die Maskenpflicht in ÖPNV und Einzelhandel ein. Was ist der Grund für die Kurswende?

Weil: Ich habe zuletzt oft deutlich gemacht, dass ich eine Abdeckung von Mund und Nase für sinnvoll halte. Bund und Länder hatten sich allerdings auf ein gemeinsames Vorgehen verständigt und noch bei der letzten Videokonferenz vor einer Woche von der „Maskenpflicht“ vorerst Abstand genommen. Ich habe jetzt zur Kenntnis nehmen müssen, dass eine Reihe von Ländern trotzdem anders entschieden hat. Ich hätte mir ein gemeinsames einheitliches Vorgehen gewünscht, aber so ist zumindest ein einheitliches Ergebnis sichergestellt.

Frage: Was haben die Bürgerinnen und Bürger zu befürchten, die die Maskenpflicht nicht befolgen? Gibt es Bußgelder?

Weil: Nun, sie müssen davon ausgehen, dass sie ohne eine Bedeckung von Mund und Nase in Geschäfte nicht hineingelassen werden und oder dass sie von Mitbürgerinnen und Mitbürgern angesprochen werden. Natürlich wird es in Niedersachsen, wie auch in anderen Ländern, Bußgelder geben. Aber wie bei den anderen Maßnahmen werden wir nicht mit Kanonen auf Spatzen schießen.

Frage: Das dürfte vor allem Eltern interessieren: Müssen auch Kinder die Masken tragen?

Weil: Im Prinzip ja, wenn sie schulpflichtig sind. Übrigens ist der Begriff Maske etwas unklar: „Mund-Nase-Abdeckung“ wird in der niedersächsischen Verordnung stehen, sprich: notfalls reicht auch ein Tuch oder ein Schal aus. Sollte es in absehbarer Zukunft ausreichend so genannte Alltagsmasken geben, müssen wir sicherlich über gewisse Standards reden. Dafür ist es aber jetzt noch zu früh.