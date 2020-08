Interview: „Nicht alle in rechte Ecke stellen“

Frage: Herr Kubicki, mehr als 30 000 Menschen haben in Berlin gegen die Corona-Beschränkungen demonstriert. Die Polizei hat die Demo wegen Verstößen gegen die Auflagen schließlich aufgelöst. Wäre ein Verbot angemessen gewesen?

Kubicki: Nein, das haben die beiden Gerichte, die hierüber entschieden haben, sehr deutlich gemacht. Die bloße Vermutung, dass es zu Regelübertretungen kommen wird, ist zunächst kein ausreichender Grund für einen so massiven Grundrechtseingriff wie das Verbot der Demonstration. Es war also richtig, dass die Demonstration durchgeführt werden durfte. Und es war ebenso richtig, dass man sie dann auflöste, als deutlich wurde, dass es zu massenhaften Regelbrüchen gekommen ist.

Frage: Rechtsextreme, die mit der Reichsflagge durchs Brandenburger Tor marschieren. Hass, Hetze, Antisemitismus und Angriffe auf die Medien – zeigt das nicht, welcher Geist dort bei nicht wenigen herrscht?

Kubicki: Dass dort viele Antidemokraten und Verfassungsfeinde unterwegs waren, muss der demokratische Rechtsstaat hinnehmen, sofern sich die Protestierenden rechtskonform verhalten. Aber auch mich besorgt die Unversöhnlichkeit und die Aggressivität, die dort zum Teil präsentiert wurde. Wir dürfen aber nicht den Fehler machen, alle Demonstranten, die am Samstag in Berlin waren, in die antidemokratische Ecke zu stellen. Es waren dort auch Menschen, die die derzeitigen Maßnahmen für unverhältnismäßig halten. Das ist eine legitime Position, über die man streiten kann und über die wir streiten müssen.