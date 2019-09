Frage: Gemeinsam mit Bundesfamilienministerin Franziska Giffey (SPD) werben Sie für mehr Frauen in den kommunalen Parlamenten, den Kreistagen und Gemeinderäten. Wie groß ist der Mangel ?

Landsberg: Leider haben wir zu wenige Frauen in der Kommunalpolitik. Das zeigen die Zahlen eindeutig. Im Jahre 2017 lag der Frauenanteil in den Räten bei 27 Prozent. Die Zahl der Oberbürgermeisterinnen ist sogar deutlich eingebrochen und von rund 18 Prozent im Jahr 2017 auf acht Prozent im Jahr 2018 gesunken. Nur jedes zehnte Rathaus in Deutschland wird gegenwärtig von einer Bürgermeisterin regiert. Diesen Zustand müssen wir dringend ändern. Ein höherer Frauenanteil ist nicht nur unter demokratischen Gesichtspunkten wichtig, sondern insbesondere auch, weil Frauen Kompetenzen, Sichtweisen und Alltagserfahrungen in die Kommunalpolitik einbringen, die unverzichtbar sind und die örtliche Gemeinschaft stärken.

Frage: Was muss geschehen, um mehr Frauen für die Kommunalpolitik zu gewinnen?

Landsberg: Wir brauchen ein Leitbild Frauenförderung. Dazu gehören viele Elemente, die von Ort zu Ort natürlich unterschiedlich gewichtet werden können. Dazu gehört eine Reihe von Maßnahmen. Wir müssen erfolgreiche Kommunalpolitikerinnen als Vorbild herausstellen, die Vereinbarkeit von Amt, Familie und Beruf deutlich verbessern und zum Beispiel auch Gremiensitzungen mit digitaler Teilnahme ermöglichen. Der alte Glaube, eine Sitzung ist nur gut, wenn alle persönlich anwesend sind und es möglichst lange, bis in den späten Abend dauert, ist falsch. Wir müssen viel gezielter auch auf junge Frauen zugehen und die vielen positiven Herausforderungen darstellen, die ein kommunales Mandat mit sich bringt.

Frage: Wie steht es mit verbindlichen Quoten, um mehr Frauen in die Kommunalpolitik zu bringen?

Landsberg: Ich bin kein Freund von Quoten, die auch verfassungsrechtlich fraglich sind. Wichtiger ist es, zu werben, zu überzeugen und die Rahmenbedingungen zu verbessern.