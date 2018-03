Frage: Frau Bär, Sie haben mehr als 25 000 Tweets abgesetzt. Waren Sie als Staatssekretärin im Verkehrsministerium nicht ausgelastet?

Bär: Das kann nur jemand fragen, der glaubt, man müsse sich Zeit zum Atmen nehmen. Social Media ist für mich nichts anderes.

Frage: Hand aufs Herz: Machen Sie auch mal Handy-Pausen?

Bär: Wenn ich schlafe. Ansonsten habe ich aber nicht das Gefühl, dass das notwendig ist. Ich benutze das Handy ja für alles. Um mit meinen Kindern in Kontakt zu bleiben, als Wecker, als Lampe, für mobile Spiele, als Fotoapparat… Es ist doch toll, dass man alle schönen Situationen mit dem Handy festhalten kann. Für mich ist die Forderung nach Handy-Pausen eine müßige Diskussion.

Frage: Und ihre älteste Tochter, hat die ab und zu Handy-Verbot?

Bär: Ach kommen Sie, den Ruf nach Handy-Verboten finde ich unmöglich. Wenn sich die Eltern den ganzen Tag mit ihren mobilen Geräten beschäftigen – auch beruflich – können sie ihren Kindern doch das Handy nicht wegnehmen. Das ist lebensfremd. Ich kann jederzeit technisch kontrollieren, was meine Älteste mit ihrem Handy macht. In der Praxis muss ich das nicht machen, weil wir ein ganz großes Vertrauensverhältnis haben. Es geht darum, was ich mit dem Handy anstelle. Mir ist jemand lieber, der auf dem Kindle seinen Faust liest als jemand, der seine Nase andauernd in gedruckte Schundblätter steckt.

Frage: Sie sind nun als Staatsministerin für Digitales verantwortlich. Werden Sie endlich für schnelles Netz in ganz Deutschland sorgen?

Bär: Wir haben in den vergangenen Jahren schon Milliarden Euro in den Breitbandausbau investiert. Es gibt zahlreiche Förderprogramme. Die Fortschritte beim Ausbau des schnellen Internets können sich im EU-Vergleich klar sehen lassen, wir haben die höchste Dynamik in ganz Europa.

Frage: Das hört sich nicht nach einer Garantie an – zumal viele Fördermittel gar nicht abgerufen werden …

Bär: Der Punkt ist, dass der Tiefbau mit den Aufträgen nicht hinterher kommt. Es fehlt in der Tat nicht am Geld oder am Willen der Kommunen. Alle Bürgermeister wollen das schnelle Internet. Die Kapazitäten müssen erhöht werden. Daran wollen wir arbeiten.