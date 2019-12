Frage: Herr Rukwied, die Afrikanische Schweinepest (ASP) breitet sich in Osteuropa aus und droht auch nach Deutschland überzugreifen. Wie ernst ist diese Entwicklung?

Rukwied: Die Afrikanische Schweinepest ist für den Menschen nicht gefährlich, dennoch machen wir uns Sorgen. Das Virus ist ausschließlich eine Gefahr für Haus- und Wildschweine. Eine Impfung gegen das Virus gibt es bislang nicht.

Frage: Welche Vorsichts- und Schutzmaßnahmen müssen jetzt beachtet werden?

Rukwied: Unsere Schweinehalter haben zur Sicherung ihrer Bestände bereits umfangreiche Biosicherheits-Maßnahmen ergriffen. Die Vorsorge muss noch weiter verstärkt werden: Dazu zählen eine deutliche Reduzierung des Wildschweinbestands und Reisende dürfen Wurstbrote nicht unachtsam wegwerfen – denn auch darin kann das Virus überleben.

Frage: Die Verbraucher sind alarmiert. Die Wahrscheinlichkeit, dass es Exportstopps geben wird, ist sehr groß. Drohen den Bauern jetzt wirtschaftliche Verluste?

Rukwied: Ein Ausbruch in Deutschland würde wohl dazu führen, dass wir nicht mehr in sogenannte Drittländer, also in Länder außerhalb der EU, exportieren könnten. Es ist zu befürchten, dass die derzeit guten Erzeugerpreise fallen würden. Der Export, vor allem nach Asien, ist wichtig, weil dorthin vor allem die Teile vom Schwein gehen, die der deutsche Verbraucher nicht verzehrt, wie beispielsweise Pfötchen, Innereien, Ohren, Fett oder Speck.