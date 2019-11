Frage: Ihre Wahl zur Fraktionschefin war eine Überraschung. Auch für Sie?

Mohamed Ali: Natürlich hatte ich damit gerechnet, dass es knapp wird. Aber ich hatte mir von Anfang an Chancen ausgerechnet. Ich war erleichtert, aber nicht überrascht.

Frage: Sie sind erst seit zwei Jahren im Bundestag und schon Fraktionschefin. Wie gelingt so eine Blitzkarriere?

Mohamed Ali: Dass Sahra Wagenknecht im Sommer ihren Rückzug angekündigt hat, war eine besondere Situation. Es ist gut, wenn man wie ich jetzt mit einem frischen Blick auf die Dinge schaut. Ich bin von den Konflikten in der Fraktion unbelastet. Auch deshalb habe ich mich zur Wahl gestellt. Es hat geklappt! Meine Fraktionskolleginnen und Fraktionskollegen trauen mit diese Aufgabe offenbar zu.

Frage: Sie gelten als Kandidatin von Sahra Wagenknecht. Kritiker werfen Ihnen vor, Sie seien der verlängerte Arm Ihrer Vorgängerin…

Mohamed Ali: Ich bin eine eigenständige Persönlichkeit, mache Politik aus eigenem Antrieb und fälle meine eigenen Entscheidungen. Ich lasse mich nicht instrumentalisieren. Ich habe Sahra Wagenknecht immer unterstützt und teile viele ihrer Positionen. Ich will gerade in der Anfangszeit auch von der Erfahrung aller Kolleginnen und Kollegen lernen.

Frage: Zuletzt gab es bei der Linken ein Hauen und Stechen. Sie wollen das „Wir-Gefühl“ wieder stärken. Wie kann das gelingen?

Mohamed Ali: Wir sollten die Debatten versachlichen. Wir Linke sind uns in mehr als 90 Prozent aller Fragen vollkommen einig. Im Bundestag konnten wir uns nur bei einigen wenigen Abstimmungen nicht für eine gemeinsame Linie entscheiden. Das passiert sehr selten. Wir sollten die Auseinandersetzungen nicht aufblasen, schließlich sind wir nicht in unseren Grundfesten zerstritten. Wir sollten die Konflikte nicht größer machen als sie sind.

Frage: Die Linke steht im Schatten der Grünen und der AfD. Wie wollen Sie wieder mehr Wählerinnen und Wähler gewinnen?

Mohamed Ali: Die Debatte in der Gesellschaft muss wieder auf die relevanten Themen zurückgeführt werden. Die AfD führt Gespensterdebatten. Wir müssen die soziale Frage wieder in den Mittelpunkt stellen. Die Armut in Deutschland wächst. Die Schere zwischen Arm und Reich geht weiter auseinander. An vielen Stellen gibt es soziale Defizite. Auch ein sozial gerechter Klimaschutz muss im Mittelpunkt stehen. Für wirksamen Klimaschutz braucht es grundsätzliche Veränderungen im marktwirtschaftlichen System. Echter Klimaschutz ist in diesem ungezügelten Kapitalismus nicht zu erwarten. Das geht nur, wenn man die Politik mehr am Gemeinwohl orientiert. Wir dürfen unseren Kern als Linke niemals hintanstellen. In der Friedenspolitik müssen wir klar zu unseren linken Positionen stehen, gegen Rüstungsexporte und Auslandseinsätze der Bundeswehr. Wir Linken haben die richtige Haltung, die müssen wir in Politik umsetzen. Mit geht es vor allem darum, die Linke wieder zu stärken.

Frage: Sie sind die erste Muslima an der Spitze einer Bundestagsfraktion. Ist es Zeit für einen muslimischen Kanzler?

Mohamed Ali: Es sollte gar nicht mehr relevant sein, welche Religionszugehörigkeit jemand hat. Kanzler oder Kanzlerin soll derjenige oder diejenige sein, der dafür am besten geeignet ist. Wenn diese Person muslimischen Glaubens ist, ist das völlig in Ordnung. Das sollte keine Rolle spielen.