Frage: Herr Stolz, der Klimawandel hat die Hochwasserereignisse in Deutschland einer Studie zufolge deutlich verschärft. Gilt das auch für die Nordseeküste?

Stolz: Auf Basis der bisherigen Erkenntnisse können wir bislang weder einen beschleunigten Anstieg des Meeresspiegels noch eine Zunahme von Sturmfluthäufigkeiten oder Sturmfluthöhen erkennen. Auf Jahre mit häufigen Sturmflutereignissen folgten immer wieder auch Jahre mit geringen Sturmflutaktivitäten. 2018 zum Beispiel war in dieser Hinsicht ein eher ruhiges Jahr.

Frage: Was muss aus Ihrer Sicht getan werden, damit wir bei uns an der Küste nicht im wahrsten Sinne untergehen?

Stolz: Küstenschutz war und ist eine Daueraufgabe, die im Land Niedersachsen sehr ernst genommen wird. 2019 stehen im Land über 60 Millionen Euro für Investitionen in den Küstenschutz bereit, die unter anderem in Maßnahmen der Deichverbände oder in landeseigene Maßnahmen – insbesondere auf den Inseln – fließen. Des Weiteren wird seit 2007 bei allen Deicherhöhungen ein „Klimabeiwert“ von 50 Zentimetern auf die ohnehin notwendige Erhöhung aufgeschlagen, um für den Anstieg des Meeresspiegels gewappnet zu sein.

Frage: Wie sieht es mit dem Schutz von Bauwerken aus?

Stolz: Massivbauten wie Sperrwerke sind so gegründet, dass sie nachträglich um einen Meter erhöht werden können. Wesentlich ist, den technischen und wissenschaftlichen Kenntnisstand laufend zu verbessern und den Sicherheitsstandard der Küstenschutzanlagen regelmäßig zu überprüfen. Dies geschieht unter anderem auf den Deichschauen zweimal im Jahr und durch die regelmäßige Überprüfung der sogenannten Bestickhöhen, der künftigen sturmflutsicheren Höhe der Deiche also.