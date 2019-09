Frage: Herr Kubicki, die FDP scheitert bei den Landtagswahlen in Brandenburg und Sachsen an der Fünf-Prozent-Hürde. Klingelt jetzt wieder das Totenglöckchen für Ihre Partei? Oder sehen Sie die Entwicklung gelassen?

Kubicki: Nein, sicher nicht. Dennoch: Die Wahlergebnisse sind eine große Enttäuschung. Das ist ein Tiefschlag für die gesamte Partei. Wir haben uns mehr erwartet. Wir haben ja eine Serie von Wahlen erlebt, bei denen wir um die fünf Prozent herum lagen. Erst Bayern, dann die Europawahl und jetzt die beiden Landtagswahlen in Brandenburg und Sachsen. Unser Auftreten muss deutlich anders werden als bisher, wenn wir diese Serie von unerfreulichen Wahlergebnissen beenden wollen.

Frage: Ist der Höhenflug der FDP bereits wieder vorbei?

Kubicki: Mit den Umfragewerten auf Bundesebene können wir immer noch einigermaßen zufrieden sein. Wir haben ein Problem in ein paar Ländern. Vor allem dort, wo wir bisher nicht im Parlament waren. Das muss anders werden. Wir müssen pointierter und zugespitzter auftreten und formulieren.

Frage: Wie wollen Sie wieder bei den Wählerinnen und Wählern punkten?

Kubicki: Es reicht nicht aus, zu sagen, der Soli muss weg. Wir müssen deutlich machen, dass die Leistungsträger, die wesentlich dazu beitragen, dass der Staat funktioniert, sich nicht dafür schämen müssen, dass sie gutes Geld verdienen. Bildung darf nicht nur ein Schlagwort sein. In den Kindergärten und Schulen muss endlich etwas passieren. Vom Digitalpakt ist jedenfalls noch nicht viel bei den Schulen angekommen. Arbeitsplätze fallen nicht vom Himmel, sondern müssen geschaffen und gesichert werden. Wir dürfen uns nicht darauf ausruhen, sondern müssen unsere Ärmel aufkrempeln, damit wir gerade in den strukturschwachen Gebieten eine Perspektive bieten können. Wir sollten die geplante Batterieforschungsfabrik in der Lausitz bauen und nicht im Westen. Da hätten die Menschen eine konkrete Perspektive.

Frage: Die FDP gilt immer noch als Westpartei. Warum tun sich die Liberalen im Osten so schwer?

Kubicki: Ja, wir werden immer noch überwiegend als Westpartei wahrgenommen. Wir werden jetzt alle Kraft in den Wahlkampf in Thüringen investieren. Es geht darum, sich mehr um die besondere Situation der Menschen zu kümmern, die auch nach 30 Jahren das Gefühl haben, dass sie im vereinten Deutschland noch immer unter Wert behandelt werden.

Frage: Union und SPD verlieren sehr deutlich. Die FDP kann davon aber nicht profitieren. Ist das nicht ein Alarmsignal?

Kubicki: Dass wir uns jetzt wieder in einigen Ländern an der Fünf-Prozent-Hürde aufhalten, ist ein Alarmsignal. Es ist viel in Bewegung im Parteiensystem. Dass Union und SPD so stark verlieren, ist schon bemerkenswert. Die Höhenflüge der Grünen sind im Osten auch erst einmal vorbei. Die Linken haben sich fast halbiert. Das muss allen Beteiligten zu denken geben. Es verändert sich in unserem Gemeinwesen etwas, auf das die demokratischen Parteien bisher keine überzeugende Antwort gefunden haben. Wir müssen uns fragen, ob unser Umgang mit der AfD wirklich der richtige ist. In den vergangenen zwei Jahren hat das jedenfalls nicht dazu geführt, dass sie kleiner geworden ist. Sie ist weiter gewachsen.